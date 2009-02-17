Venedik Bienali’ne gezi şansı!

Beyaz Müzayede 2009 senesinde çağdaş sanatseverleri gene yenilikler ve sürprizlerle ağırlamaya hazırlanıyor.



Milliyet'in haberine göre; Beyaz Müzayede, 28 Şubat 2009 tarihinde gerçekleştireceği 8. Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi’nde, önemli Türk Çağdaş ve Modern sanatçıların başyapıtları ve önemli eserlerinin yanı sıra bir kez daha dünyaca ünlü yabancı çağdaş ressamların eserlerine yer veriyor.



Ülkemizin önde gelen sanatçılarının yanısıra, genç yetenekleri de sanatseverlerin beğenisine sunmayı gelenek haline getiren Beyaz Müzayede, bu müzayedesinde Ayşe Öykü, Olgu Ülkenciler, Yasemin Kaçkar Demirel, Bahar Oganer, Barış Sarıbaş, Tuncay Takmaz, Filiz Azak, İlke Kutlay, Seçil Erel, Nesrin Türk ve Hale Güngör gibi gene sanatçıların eserlerini satışa sunacaktır.



Beyaz Müzayede 8. Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi’nde 152 sanatçının 328 adet eserine yer vermektedir. Satışa sunulacak olan en pahalı eser 250,000 TL muhammen bedelle Orhan Peker’in başyapıtlarından biri olan ‘Kedili Özden’ isimli eseri olacak.



Çağdaş ve Modern sanat tutkunlarının heyecanla beklediği bu müzayedede yer alacak eserler, 24 – 27 Şubat tarihleri arasında İstanbul Sofa Hotel’de sergilenecek ve Müzayede 28 Şubat tarihinde, uzun yıllardır çağdaş sanata gönül veren Aziz Karadeniz tarafından yönetilecek.



Beyaz Müzayede’den 2009 Venedik Bienali Gezisi



Beyaz Müzayede, sanatseverlere moral ve heyecan depolamak amacıyla 28 Şubat’ta düzenleyeceği müzayedesinde eser alan bir şanslı çifte çağdaş sanatın dünyadaki en önemli etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali’ne gezi armağan ediyor. Eser satın alan ve müzayede şartlarını yerine getiren müşterileri arasında çekilecek kura ile belirlenecek talihli 2 kişilik uçak bileti ve 3 gece konaklamadan oluşan 4 günlük bir “Venedik Bienali Gezisi” kazanacak.



