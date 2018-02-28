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Kültür-Sanat

Venedik Bienali Türkiye pavyonunda sergilenen Çın, yolculuğunu bir kitapla sürdürüyor

Türkiye pavyonunun koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) üstlendi

28 Şubat 2018 16:28

Sanatçı Cevdet Erek'in Venedik Bienali 57. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye pavyonunda yer alan eseri Çın, yolculuğuna bir kitap ve önümüzdeki günlerde basılacak bir plakla devam ediyor. 

Venedik Bienali 57. Uluslararası Sanat Sergisi kapsamında Türkiye Pavyonu’nda sanatçı Cevdet Erek’in mekâna özgü bir mimari müdahale ve 35 kanal sesten oluşan eseri ÇIN sergilendi. Türkiye Pavyonunun koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) üstlendi.

Bienalin sona ermesinin ardından Ocak 2018'de, içerisinde bienal boyunca esere eşlik eden metinler, fotoğraflar ve diyagramlardan oluşan bir kitap basıldı. Eserle aynı adı taşıyan kitabın tanıtımı için 27 Şubat Salı günü Yapı Kredi Kültür Sanat’ta bir buluşma gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü gazeteci ve yayıncı Cem Erciyes'in üstlendiği sohbette, sanatçı Cevdet Erek, kitabın tasarımcısı Yetkin Başarır ve Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu yürüten İKSV Yurtdışı Projeler Yöneticisi Tuna Ortaylı Kazıcı bir araya geldi. Proje ekibinin diğer üyelerinin de katıldığı sohbet sırasında sanatçı Ali Taptık’ın Türkiye Pavyonu'nda yaptığı video belgeleme ilk kez gösterildi.

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