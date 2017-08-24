Venedik Belediye Başkanı: 'Allahu ekber' diye bağıranı vuracağız

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Katolik cemaatinin Rimini’de düzenlediği toplantıda konuşurken Avrupa kentlerinde yaşanan terör saldırılarına atıfta bulunarak ”Venedik’in San Marco Meydanı’nda Allahu ekber diye bağıran olursa vururuz” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Brugnaro, yaptığı konuşmada “1 sene önce olsa 4 adım sonra vurulurlar derdim, ama şimdi 3 adım attıktan sonra vurulacaklar diyorum” ifadelerini kullandı. Güvenliğin artırılması gerektiğini vurgulayan Brugnaro, geçen aylarda Rialto köprüsünü havaya uçurmak isteyen 4 kişinin Venedik’te yakalandığını açıkladı. İtalyan belediye başkanı, “Allah’ın yanına gitmek istediklerini söylediler. Bu yüzden onları köprüden fırlatmadan, doğrudan Allah’a göndereceğiz. Onları vuracağız” diye konuştu.

Floransa Belediye Başkanı'ndan çıkış

Toplantının bitiminde ise ‘şaka’ yapmak isteyen Floransa Valisi Dario Nardella, odaya ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak girdi. Bu anın görüntülerinin süratlen yayılmasından sonra terör kurbanlarına ve Müslümanlara saygısızlık ettiği gerekçesiyle hem siyaset dünyasından hem de sosyal medyadan Nardella’ya tepki yağdı.

Sağ kanattaki İtalya’nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni, merkez-soldaki Demokratik Parti’den Nardella için “embesil” ifadesini kullandı.

Meloni, Nardella’ya “İtalyan olsun olmasın, hala sevdikleri için gözyaşı döken kurbanların ailelerine hiç mi saygın yok?” diye seslendi.

İtalyan Solu partisinin Floransa yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, Nardella’nın sözlerinin Müslümanlar açısından da uygunsuz olduğu vurgulandı. İtalyan Solu yetkilileri, Nardella’ya özür dilemesi ya da istifa etmesi çağrısı yaptı.

Tepkiler üzerine Nardella bir özür mesajı yayınladı. Nardella, özür açıklamasında “Amacım kimseyi, özellikle de Müslüman cemaatini incitmek ya da dinleriyle ilgili şaka yapmak, veya son günlerde yaşanan trajik olayları hatırlatmak değildi. Aksine o esnada, meslektaşım Brugnaro’nun Müslümanlarla ilgili sözlerine mesafe almayı amaçlıyordum” dedi