Velilerle tartışan öğretmen açığa alındı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde, öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen ve bu konuyla ilgili velilerle tartışan 20 yıllık öğretmen Yusuf Akça hakkında soruşturma başlatıldı. Kaymakam Bilgihan Bayar, \"Soruşturma sonuçlanıncaya kadar bugün itibarıyla görevden el çektirdik\" dedi.

Kaş\'a bağlı Sütleğen Mahallesi\'ndeki ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni Yusuf Akça\'nın bazı öğrencilere şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi. Öğretmenin çocuklarını dövdüğünü öne süren veliler, Yusuf Akça\'yla tartıştı. Tartışma anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

\'HEPİNİZ MAHKEMEYE GELECEKSİNİZ\'

Velilerin çocuklarını dövdüğünü ileri sürdüğü Yusuf Akça, iddiaları reddetti. Öğretmenin ayrıca kendisini şikayet eden velilere \"Hepiniz mahkemeye geleceksiniz\" dediği görüntüler izlenirken duyuldu. Kadın velinin öğretmene, \"Ben sana nasıl güveneyim de bu çocuğu okula yollayayım?\" diye sormasının ardından Akça\'nın \"İster gönder ister gönderme. Başka yere gönder\" dediği de duyuldu. Velilere, kendisini neden şikayet ettiğini soran Yusuf Akça\'ya erkek veli ise \"Bu çocuğu niye dövüyorsun kardeşim?\" derken, öğretmenin buna yanıtı da \"Dedikodu\" oldu.

\'SEN FAKİRSİN AMA PARA BULAMAZSIN\'

Görüntülere göre, tartışmanın devamında velilere dayak olayını görüp, görmediklerini soran ardından velilerin yanındaki öğrencisine \"Senin ağzını, burnunu kırdım mı ben? Babana söylesene\" dediği duyuluyor. Veli de bunun üzerine \"Çocuğu korkutmuşsun. Çocuk hala suskun duruyor. Diyor, zaten çocuk, bana \'Defalarca dövdü\' diye\" yanıtını veriyor. Öğretmen ise \"Ağzını, burnunu kırdım mı? Doktora gitti mi? Hastane raporu var mı? Bundan sonra bu köyde (mahalle) beni şikayet eden varsa onun ağzını burnunu kıracağım\" dediği görüntüler izlenirken duyuluyor. Velinin kendisini şikayet edeceğini söylemesi üzerine Yusuf Akça, \"İstediğin yere şikayet et. Ben de seni şikayet ettim. İkimiz beraber Kaş Mahkemesi\'ne gideceğiz. Sen fakirsin ama para bulamazsın\" diyor. Akça, \"Ben birazdan dolaşacağım yalnız başıma. Sen de dolaş. Yukarı mezarlığa doğru gidelim. Bu köyün kralı sen misin?\" derken, velinin ise \"Sen okulda çocuğu döv ondan sonra kabadayılık yap\" dediği duyuluyor.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar, Sütleğen İlkokulu\'nda görevli sınıf öğretmeni Yusuf Akça\'nın bazı öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla açığa alındığını kaydetti. Kaymakam Bayar, aynı velinin 1 yıl önce de Akça hakkında şikayette bulunduğunu söyledi. Bu iddia üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Bayar, \"Yapılan soruşturmada, sınıfta öğrencisi bulunan diğer velilerin bilgisine başvuruldu. Adı geçen veli dışında şikayette bulunan olmadı. Veliler, böyle bir olayın da olmadığını söyledi. Soruşturma sonunda Yusuf Akça hakkında takipsizlik kararı verildi\" dedi.

\'GÖREVDEN EL ÇEKTİRDİK\'

Aynı velinin 3 gün önce yanına aldığı yakınlarıyla aynı konu nedeniyle öğretmen Yusuf Akça ile okul dışında tartıştığını anlatan Kaymakam Bayar, \"Tartışmanın uzaması üzerine öğretmen sinirlerine hakim olamamış ve bu talihsiz olay meydana gelmiştir. Okul dışında da olsa bir eğitimcinin öğrenci velisiyle tartışması, böyle bir olaya meydan vermesi hoş karşılanacak davranış değildir. Bu nedenle Yaşar Akça hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonuçlanıncaya kadar da bugünden itibaren görevden el çektirdik. Soruşturma sonucunu bekleyeceğiz\" diye konuştu.

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