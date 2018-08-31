Velilerin 'korsan servis' korkusu: Çocuklarımızı kime emanet edeceğiz?

Okul servislerinde ihmal ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle birbiri ardına yaşanan kazalarla ilgili velilerin endişeleri devam ederken, şimdi de korsan servis uyarısı yapıldı. Güvenlik yönetmeliğinin ertelenmesine tepki gösteren veliler, “Kime güveneceğiz?” diye sordu.

Servis seçimi konusunda uyarılarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların açılmasının yaklaşmasıyla korsan servis araçlarının artmaya başladığına dikkat çekerek, velilerden korsan okul servislerinin tercih etmemelerini istedi. Palandöken, “Çocuklar okullarına odaya kayıtlı şöförlü ve yardımcı rehberi olan servis aracıyla gitmeli. Velilerimiz kamera sistemlerinde TSE belgesi aramalı” dedi.

"Güvenlik kriterleri 1 yıl ertelenmemeliydi"

Birgün'den Rabia Yılmaz'ın haberine göre servislerin, ücretlendirmeden güvenliğe çok geniş bir sorun yelpazesi vurgulayan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı İlknur Kaya Bahadır, “Servisler, hakikaten önemli bir sorun. Önümüzdeki haftadan itibaren 1. sınıflar da derslere başlayacak. Bize ulaşan birçok veli var. Servislerin güvenliği konusunda veliler kaygılı” diye konuştu.

Geçen yıl yaşanan bir dizi skandal sonrası değiştirilen servis güvenliği yönetmeliğinin uygulanmasının 1 sene ertelenmesini de eleştiren Bahadır, “Güvenlik kriterlerinin uygulanmasının 2019’a ertelenmesi ciddi bir sorun. Veliler yaşanan onca olayın üzerine çocuklarını servislere nasıl emanet edeceklerini düşünüyor. Bu yönetmelik, biraz da olsa rahatlamıştı, ancak ertelenmesiyle yeniden ‘Biz çocuklarımızı kime emanet edeceğiz?’ sorusunu sormaya başladılar” dedi.

"Servis firması kontrol edilmeli"

Servis sözleşmelerinin geçen yıllarda okul aile birliği tarafından imzalandığını, bunun da tekelleşmeye neden olduğunu vurgulayan Bahadır sözlerini şöyle sürdürdü:



“Rekabet ortamında, daha ucuza gidilebileceği gibi nedenlerle kişilerin kendilerine ait bağımsız servislerle sözleşme yapabilmesi izne bağlandı. Okul aile birliği servislerle sözleşme yapabiliyor, ancak isteyen veliler başka servislerle de anlaşma yapabiliyor. Ümraniye’de geçen yıl yaşanan çatışma da ondan kaynaklandı. Herkes öğrenci kapma yarışına girdi. Dolayısıyla bunların hepsi ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturuyor. Veliler kendileri seçtiğinde bunları tek tek servislerde ibraz edemiyor. Bu durumda da kaçak servisler çok fazla piyasaya girebiliyor. Servis şoförlerinin önemli bir kısmı bütün belgelerini tam ibraz etmesine rağmen, yıl içinde şoför ya da güvenlik personeli değişebiliyor. Yıl içinde böylesi bir değişiklikte de, sizin veli olarak o şoförün belgelerini inceleme şansınız olamıyor. Tavsiyemiz şu, yıl içinde velilerin servisin şoförü veya hostesi değişmiş mi, kendileri ile anlaşılan firma mı devam ediyor bütün bunları takip etmelerini öneriyoruz.”

Bir başka sorun: Hostes için ayrı ücret!

Bahadır, kendilerine ulaşan bazı velilerin yeni bir sorunu dile getirdiğini aktardı. Bahadır, bazı servisçilerin velilerden hostes için ayrı ücret talep ettiğini belirtti.