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Velilerin ayıbı; görme engelli öğretmeni derste gizlice çekip sosyal medyaya servis ettiler!

Boğaziçi mezunu Reyhan Öğretmen: Görmemem, kötü bir eğitimci olduğum anlamına gelmez

19 Ocak 2016 10:08

İzmir’in Karabağlar İlçesi’ndeki Duğrallar İlkokulu’nda görev yapan 38 yaşındaki İngilizce öğretmeni görme engelli Reyhan Arısoy Levent’in dersine giren bazı veliler, sınıfta gizlice görüntü çekip bunu sosyal medyada yayınlayarak, “öğretmenin engelinden dolayı sınıfta verimli ders işlenemediğini, ders sırasında öğrencilerin dışarı çıktığını, öğretmenin görmediği için müdahale edemediğini, bu durumun güvenlik zaafiyeti oluşturduğunu” öne sürdü.

Habertürk'ten Neşe Dişkaya'nın haberine göre, bazı velilerin de konuya çözüm bulunması için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe verdikleri iddia edildi. Görüntülerin internete yansımasıyla olaydan haberdar olduğunu belirten öğretmen Reyhan Arısoy Levent, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu.

Bebekken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle görme yetisini kaybetmiş. “Doktor raporlarına göre yüzde 85 oranında görme engelli olduğunu, ancak hiç göremediğini, gözlükleri ise gözleri kötü görünmesin diye taktığını” söylüyor.

 

"17 yıldır sorun yaşamadım"

 

Açık nedeniyle İngilizce öğretmeni olarak atandığını, İstanbul ve Karaman’ın ardından 2010’dan itibaren İzmir’deki okulunda görevini sürdürdüğünü anlatan Levent, 17 yıllık meslek hayatında hiçbir sorun yaşamadığını belirtiyor:

“Bugüne kadar ne öğretmenlerden ne okul müdüründen ne velilerden bir şikâyet geldi. Bu olay ortaya çıkınca şoke oldum. Ben dersteyken hiçbir öğrenci dışarı çıkmıyor.

Sadece teneffüse 1-2 dakika kaldığında, küçük olduklarından tuvalet ve kantin sırasında ezilmesinler diye onları erken çıkarıyorum. Çocuklar beni çok seviyorlar.”

Bir velinin geçtiğimiz günlerde sınıfa geldiğini, görüntüyü onun çekmiş olabileceğini söyleyen Levent, “Görmemem, kötü bir eğitimci olduğum anlamına gelmez. Çok iyi bir eğitimciyim. Bugüne kadar yetiştirdiğim öğrencilerden de bu belli” diyor.

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