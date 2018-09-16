Velilere 'merdiven altı kırtasiye' uyarısı

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılı öncesinde velilere uyarıda bulunan uzmanlar, merdiven altı kırtasiye ürünlerinin tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ailelere \'ucuza aldanmayın” çağrısında bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Atlı, ucuza satılan kırtasiye malzemelerindeki zararlı maddelerin, çocuklarda solunum yolları ve nörolojik rahatsızlıklar ile alerjik reaksiyonlar gösterebileceğini söyledi.

Çanakkale\'de, yarın başlayacak olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 75 bine yakın öğrenci ders başı yapacak. Öğrencileri okul heyecanı, aileleri ise çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması için telaş sardı. Kafalarda ise, doğru kırtasiye malzemesi seçimiyle ilgili soru işaretleri var. Çünkü boya kalemleri, kokulu silgiler, baskılı çantalar ve rengarenk kırtasiye malzemeleri öğrencileri cezbediyor. Uzmanlar, çocukların sağlığı için kalitesiz ve kanserojen madde içeren merdiven altı kırtasiye ürünlerinin tercih edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

\'GÖRÜNTÜYE ALDANMAYIN\'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Atlı, ucuza satılan kırtasiye malzemelerindeki zararlı maddelerin, çocuklarda solunum yolları ve nörolojik rahatsızlıklar ile alerjik reaksiyonlar gösterebileceğini söyledi. Velilerin kırtasiye alışverişinde dikkatli olması gerektiğini belirten Atlı, kokulu ve görüntü olarak cezbeden ürünlerin sağlık açısından daha tehlikeli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

\"Kırtasiye malzemeleri içerisindeki başlıca zararlılar kısaca fitalatlar, monomerler, azo boyar maddeler ve bazı ağır metallerdir. Bunların uzun ve kısa süreli kullanımına bağlı olarak çocuklarda bazı yan etkiler görülmektedir. Özellikle kısa süreli kullanıma bağlı deri ve solunum sisteminde alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bazı ağır metallerin kullanılması nörolojik sistem, sinir sistemi üzerinde yan etkiler oluşturabilir. Uzun süre kullanımına bağlı olarak ise ileriki yaşlarda bazı kanserlere yatkınlık oluşabilir. Kırtasiye malzemeleri seçerken görüntüye aldanmamak gerekiyor. Boyalı ve kokulu ürünler çok fazla yan etki oluşturabilir. Velilerimiz kırtasiye ve okul malzemesi alırken Türk Standardları Enstitüsü, Avrupa Uyum Sertifikası ve diğer uyum sertifikası olan ürünleri almalılar.\"

\'MREDVİEN ALTI BOYALI ÜRÜNLERİ ÖNERMİYORUZ\'

Çanakkale\'de 32 yıldır kırtasiyecilik yapan emekli öğretmen Turgut Hasan, öğrencilere, zehirli madde içermeyen çantalar ve boya malzemeleri satmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun için de üretici firma tercihinin önemli olduğunu belirten Hasan, \"Büyük firmaları seçerek özellikle onların garantileri ile halka malı satmaya çalışıyoruz. Bazı ürünlerde ve çantalarda, 1-2 yıl garanti veren firmaları tercih ediyoruz. Vatandaşımızın merdiven altı, aza boyar ve fitalat içeren, ağır metal içeren boyalı ürünlerden kaçınmasını tavsiye ediyoruz\" dedi.

\'FİYATI DEĞİL, ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINI DÜŞÜNMEK GEREKİYOR\'

Kırtasiye alışverişi yapan 2 çocuk annesi Nuray Mert (40), ürünlerin markasına dikkat ettiğini kaydederek, “Fiyatından ziyade çocukların sağlığını düşünmek gerekiyor. Özellikle boya malzemelerinde tanınmış bir marka olmasına, çocuk sağlığına zarar verip vermediğine dikkat etmeye çalışıyorum. Ürünlerde, firmanın tanınmışlığının yanı sıra uluslararası standartlarına bakıyorum\" diye konuştu.

Yeni eğitim-öğretim yılında 8’inci sınıfa başlayacak olan Selçuk Türker ise, alışveriş yaparken ürünlerin markasına ve bilinilirliğine dikkat ettiğini belirtti.

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