Velilerden yeni sınav sistemine tepki

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, Öğrenci Velileri Derneği (Veli-Der), liselere geçişte uygulanması planlanan yeni sınav sistemine karşı eylem yaptı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen eyleme, \'Liseye geçişte, adres ve tercih sınırlamasına itiraz ediyoruz. Çocuklarımızın geleceği çemberinize sığmaz\' yazılı pankart önünde toplanan veliler, ellerinde \'Bilimsel, parasız eğitim\', \'Eğitim yap-boz değildir\', ve \'Okuluma dokunma, çocuğuma dokunma\' yazılı dövizler taşıdı.

Veli-Der Datça Şube Başkanı Rıza Temir tarafından okunan basın açıklamasında, yeni sınav sisteminden vazgeçilmesi istendi.

Yeni sınav sisteminin, çocukların tercihini yok sayan, onları istemedikleri okul türlerine gitmeye zorlayacak bir sistem olduğu dile getirilen açıklamada, \"Çocuklarımızın evine veya okuluna en yakın liseye kaydı üzerinden yapılan güzellemelerin hiçbir karşılığı yoktur. Bu sistem, çocuklarımızı, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin belirlediği okula gitmeye mahkum eden bir sistemdir\" denildi.

Çocukların 9 okul arasından 5 okulu tercih etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

\"Her öğrencinin adres sınırı olmadan istediği okulu tercih etme hakkı vardır. Her çocuk değerlidir ve her çocuğun istediği okulda eğitim görme hakkı vardır.\"

Açıklamanın ardından veliler olaysız dağıldı.

