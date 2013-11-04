Velilerden taciz isyanı: Korkuyoruz

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Nedret İlhan Ketenci İlköğretim Okulu'nda iddiaya göre, 13 yaşındaki erkek öğrenci geçen cuma günü tel örgülerden atlayıp gizlice içeri girdi. Tuvalete giden erkek öğrenci, burada 7 yaşındaki başka bir erkek öğrenciyi kandırarak evine götürdü. 7 yaşındaki öğrenciyi sokakta dolaşırken görenler okuluna götürdü. Olayın ortaya çıkmasıyla polis soruşturma başlatırken, gözaltına alınan 13 yaşındaki erkek öğrenci, tutuklandı. Şok etkisi yaratan olay, Merkez İlköğretim Okulu’nda çocukları eğitim gören velilerin tepkisine neden oldu.

Çocuklarını okuldan almak istiyorlar

radikal.com.tr'de yer alan habere göre bu sabah erken saatlerden itibaren okulun önünde toplanan veliler, hep birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gitti. Dilekçeyle başvuran veliler, okul yönetiminin olaya sessiz kaldığını, gerekli güvenlik önlemlerini tam almadığını, tam gün olan eğitim yarım güne indirilmesi gerektiğini aksi halde çocuklarını okuldan alacaklarını dile getirdi.

'İlk değil'

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurduktan sonra yaşanan olayın ilk olmadığını ileri süren veliler, şu iddialarda bulundu:

"Bu olay ilk değil. Daha önce de benzer olaylar yaşandı. Tüm uyarılarımıza rağmen önlem alınmadı. Çocukların, ailelerinin, hepimizin psikolojisi bozuldu. Dışarıdan biri nasıl elini kolunu sallayarak okula girebiliyor? Son olaydan sonra hafta sonunu zor geçirdik. Çocuklarımızın başına daha kötü şeyler gelmesinden korkuyoruz. Okul önünde bir şey yaşanmasın diye nöbet tutmaya başladık. Yetkililer, acil olarak bu durumların yaşanmaması için önlem almalı"