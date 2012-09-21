Veliler tecavüz mağduru Ö.D.'nin 3 kardeşini de okula aldırmadı!

Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde tecavüz mağduru 13 yaşındaki Ö.D.’nin ilköğretim öğrencisi 3 kardeşinin, nakledildikleri okula 'diğer velilerin istemediği' söylenerek alınmadığı ileri sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İlköğretim öğrencisi 13 yaşındaki Ö.D., geçen mart ayında tecavüze uğradığı için intihara kalkıştı. Aile, Ö.D.'ye tecavüzle suçlanan sanıkların yakınlarının da aynı okulda olması nedeniyle, bu öğretim yılında 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki G.D., 4'ncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki G.D. ve birinci sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki S.D.'nin naklini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de görüşünü alarak başka bir okula istedi. İkisi kız 3 kardeş, kayıt işlemlerinin ardından formalarını giyip dün okula gittiklerinde, iddiaya göre okul müdürü "Sizi aileler istemiyor" diyerek içeri almadı.

Çocuklarının okula alınmadığını öğrenince okula giden baba F.D.'nin girişimi de sonuçsuz kaldı. Okul önlükleriyle kapıdan döndürülen çocuklarıyla ne yapacağını şaşıran F.D., "Benim çocuklarımın günahı ne? Çocuklarımı nerede okutayım" diyerek tepki gösterdi. F.D. bu gelişme üzerine şikâyette bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatırken, olayın intikal ettirildiği Sakarya Valisi Mustafa Büyük de , "Böyle bir şey olamaz. Gereken incelemeyi yaparız" dedi.

Suçlanan okul müdürü ise devlet memuru olduğunu açıklama yapmayacağını söylemekle yetindi.

4 sanıktan 2'si tutuklu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde geçen mart ayında 13 yaşındaki Ö.D.'nin, 4 kişinin tecavüzüne uğradığı ileri sürüldü. Tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 22 yaşındaki M.A. 19 yaşındaki O.S., 19 yaşındaki C.B. ve 17 yaşındaki E.S. tutuklandı. Bu kişilerden O.S. ile M.A.'nin bir hafta sonra tahliye edilmesi üzerine Ö.D. intihara kalkıştı.