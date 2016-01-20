Veliler tarafından gizlice görüntüleri çekilen görme engelli öğretmen mesleğine devam edecek

İzmir’de bazı velilerin görme engelli Reyhan Arısoy Levent isimli öğretmenin gizlice dersine girip görüntülerini çekerek internette yayınlamaları olayına yetkililer el koydu. Karabağlar İlçe Eğitim Müdürlüğü’ndeki yetkililer öğretmen ile görüşerek “Reyhan öğretmen derslerine girmeye devam edecek” açıklamasını yaptı.

Habertürk’ten Neşet Dişkaya’nın haberine göre Karabağlar’daki Duğrallar İlkokulu’nda bazı öğrenci velileri, İngilizce öğretmeni Reyhan Arısoy Levent’i engelli olduğu için yetersizlikle suçladı, kimi öğrencilerin ders sırasında sınıftan çıkıp güvenlik zafiyeti oluşturduğunu savundu.

Öğretmenin engeli nedeniyle çocukların sınıfta oyun oynamasına müdahale edemediğini öne süren bu velilerden biri ise işi daha ileri götürüp gizlice sınıfa girerek Levent’i görüntüledi. Sonra da internet üzerinden yayınladı.

Olayın haberlere konu olmasının ardından Karabağlar İlçe Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Söz konusu ilkokula giden müdürlük yetkilileri, okul müdürü ve öğretmen Reyhan Arısoy Levent ile görüşme yaptı.

“Reyhan öğretmen derslerine girmeye devam edecek” diyen yetkililer, “Velilerin endişelerini gidermek için Reyhan öğretmen ile birlikte bir sınıf öğretmeninin de derse girmesi düşündüğümüz alternatiflerimiz arasında” dedi.

Görüntüleri çeken kişinin okuldan biri olma ihtimali üzerine de soruşturma başlattıklarını belirtilen görevliler, “Öğretmenimizle ilgili hiçbir sıkıntı yok” diye konuştu.

Açıklama yapmasının yasak olduğunu belirten Boğaziçi mezunu öğretmen Reyhan Arısoy Levent ise, derslere girmeye devam edeceğini belirtti.