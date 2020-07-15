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Veliler, eğitimciler ve uzmanlar konuştu; Türkiye'de çocuk okutmanın maliyeti, zorlukları ne?

15 Temmuz 2020 15:07

Bu devirde çocuk okutmak kolay mı?

Doğa Can Oruçoğlu ve Engin Karaman’ın sunduğu Hanehalkı’nın bu bölümünde çocuk okutmanın ekonomisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullaşma politikaları ve eğitime ayırdığı bütçenin ortaya çıkardığı sonuçlar konuşuldu. Bu tabloda eğitim için ailelerin yaptığı harcamalar nasıl değişti? 

Velilerin, eğitimcilerin ve uzmanların görüşlerine yer verilen podcast yayınında Türkiye'de eğitim sorunu ne, alınan eğitimin karşılığı alınıyor mu, Türkiye'de çocuk okutmanın maliyeti ne? 

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