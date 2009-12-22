'Veliler demokratik yollarla tepkilerini gösterebilirler'

T24- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, yeni katsayı düzenlemesinin hukuka uygun olduğunu belirterek, “Sınav takviminin aksamaması en büyük isteğimiz. Yargı kararıyla süreç yine durdurulursa sınav süreci tehlikeye girer. Veliler buna demokratik yollarla tepki verebilir” dedi.



Özcan, Danıştay kararının ardından katsayının yeniden düzenlenmesini ve üniversiteye giriş sistemiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi:



8 soruluk makas fazla



Bu yıl üniversite sınavına girecek olan oğlum Baran, Danıştay kararının yarattığı belirsizlikten rahatsız oldu. Alınan karar oğlumun ve arkadaşlarının bu rahatsızlığını gidermiş görünüyor. Bununla beraber oğlum, katsayı farkının getirdiği 8 soruluk makası biraz fazla buldu. Oğlum Türkçe- Matematik öğrencisi ve İşletme okumak istiyor. Dershaneye de gidiyor. Her baba gibi endişelerim var ama artık şansı 3-5 yıl öncesine göre daha fazla.



Sistemi kurarken bilimsel temellere dayandık. Öğrencinin başarısının elinde olmayan dış etkenler yüzünden yok sayılmasını istemedik. Sonuç olarak farklı bir katsayı kararı alındı. Getirilen 10 puanlık farkı küçümsemenin arkasında iyi niyet olduğunu sanmıyorum. Bu sadece meslek lisesi konusu değil. Bir fen lisesi birincisi niye hukuk fakültesine giremesin, neden cevapları yok sayılsın?

