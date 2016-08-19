Veliler 'Atatürkçü' sanıp kayıt yaptırdı; okul 'FETÖ' bağlantılı olduğu için kapatıldı

'FETÖ' ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan okullar arasında İstanbul Kağıthane'deki Cumhuriyet Koleji de var. Bu okulun kapatılan diğer okullardan farkı, velilerin çocuklarını Atatürkçü olduğunu düşünerek bu okula kaydettirmiş olmaları. Şimdi okula verdikleri paraları geri alıp alamayacakları da belirsiz.

Gülen örgütü bağlantılı 1061 özel okul kapandı. Aralarında anaokulu da var, lise de. Bu okullarda okuyan 131 bin öğrenci devlet okullarına yönlendirildi. Kapatılan okullar arasında İstanbul Kağıthane'deki Cumhuriyet Koleji de var. Bu okula çocuklarını önümüzdeki eğitim yılı için kaydettiren velilerden biri E.B. İsminin açık olarak verilmesini istemiyor.

Aljazeera Turk'ten Başak Çubukçu'nun haberine göre, iki oğlu için erken kayıt döneminde okula 48 bin TL ödeyen baba E.B., okulun kapanmasıyla birlikte çocuklarını ikinci bir özel okula kayıt yaptırmak zorunda kaldı. Parasını alıp almayacağı ise belli değil. E.B., yeni okula da 52 bin TL ödedi.

Cumhuriyet Koleji’nin İstanbul’da üç farklı yerde okulu bulunuyor. 1996 yılında Berk Dersaneleriyle başlayan süreç, dersanelerin kapatılmasıyla birlikte 2015'ten sonra da okul olarak devem etti. İlk öğrencilerini de bu yıl almaya başladı.

E.B'nin iki oğlu var. Büyük olan, bu yıl 5.sınıfa başlayacaktı; küçük olansa anaokuluna. Aile, ortaokula başlayacak oğulları için okul arayışına girdi. Zaten özel okulda okuyordu ama aile oğullarının farklı okulda okumasının yerinde olacağına karar verdi. Oğulları, özel okulların açtığı yeterlilik sınavlarına girdi. En yüksek bursu veren okulu tercih etmekte de zorlanmadılar. O okul, Cumhuriyet Koleji idi.

Baba E.B, Cumhuriyet Koleji’ni tercih etmelerinin bir diğer nedeni olarak da oğullarının Atatürkçü bir eğitim alacağı beklentisi olduğunu söylüyor:

“Biz, Atatürkçü bir aileyiz. Cemaat okullarına hiç bakmadık bile. Oğlum, Bahçeşehir, Bilfen, İstek Vakfı okullarının sınavlarına girdi. Bu okul, en yüksek bursu verdi. Kendim internetten araştırma da yaptım. Fethullah Gülen ile hiçbir bağ görmedim açıkçası. Benim gibi çok sayıda veli var, bu durumda. Bakın, Cemaat ile mücadelede 17/25 Aralık bir milâtsa; bu okul 2015 yılında öğrenci almaya başladı. Cemaat okulu olsa okul açmaya devam etmezler diye fikir yürüttük. Zaten, okul farklı yerlerde iki kolej daha açtı, aynı yıl. Biz bunlara güvenmiştik.”

Son 5 ayda 100 bin TL

Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gülen Örgütü ile bağlatılı oldukları gerekçesiyle bazı okulların kapatılmasına karar verildi. O okullar arasında Cumhuriyet Koleji de vardı. Baba E.B, karardan hemen sonra İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gitti. Bundan sonra ne olacağı sorusuna yanıt aradı. Bugüne kadar özel okulda okuyan büyük oğlunun Kağıthane’deki bir devlet okuluna yerleştirildiği öğrendi. Okula ödediği 48 bin TL için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verdiği yanıt, "Para işine biz karışmıyoruz, bakanlıkla görüşün" oldu.

“Kapatılan okulu için parayı kredi kartından çektirdim. Uluslararası bankacılık gereği, alınmayan hizmetin parası 45 ile 80 gün arasında karta iade edilir. Ben yazılı başvurumu yaptım. Banka, hükümetten bu paranın iadesine dair onay bekliyor. Ben başıma geleceği az çok tahmin etmiştim. Çünkü özel okullara da yığılma olacaktı. İki oğlumu yine bir başka özel okula kaydettirdim. Birine 19 bin, diğerine 33 bin TL ödedim. Toplamda 52 bin TL daha ödemiş oldum.”

E.B birikimlerini okullar için harcamak zorunda kaldı. Son beş ayda çocuklarının eğitimi için cebinden 100 bin TL para çıktı. Hem bankaya hem de MEB’e yazılı dilekçe verdi. Şimdi onların cevabını bekliyor. Darbe girişiminden Bir gün önce yine indirim sözkonusu olduğu için servis anlaşması da yaptı. Firmaya ödediği para da 5 bin 300 TL. Paranın iadesi konusunda firmanın kendilerini oyaladığını düşünüyor.

Gülen Örgütü bağlantısı gerekçesiyle kapatılan okulun internet sitesinde Atatürk fotoğrafları ön plana çıkarılmış

“Eve yakındı ve lâik olduğunu düşündük”

Bir başka veli A.E’nin üç oğlu var. İki oğlu anaokulunda, bir oğlu da 5.sınıfa geçti. Anne A.E de isminin yazılmasını istemedi. O da çocuklarını Cumhuriyet Koleji’ne kaydettirdi. Okul ücretini erkenden ödeyen velilerdendi. Kapatılan okula ödediği bir meblâğ var. Geri alıp alamayacağı belli değil.

“Bu okulu tercih etmemizin nedeni eve yakındı ve lâik olduğunu düşündük. Önce inanamadım. Çok şaşırdım. Hiç beklediğim bir şey değildi. İhtimal vermezdik. Her sınıfta rehber öğretmen vardı. Kabul etmek çok zor oldu. Ücret yüksekti 31 bin 200 TL idi. Oğlum, okul kabul sınavına girdi ve yüzde 50 burs aldı. Eğitim ücreti 17 bin 500’e indi. Şubat ayında yaptık kaydı. İlk etapta 3 bin 400 TL yatırdık. Geri kalanını kredi kartıyla taksitlendirdim. Dolayısıyla her ay ödüyorum. 14 bin 500 TL borcum kaldı.”

Herhangi bir geri ödeme söz konusu olmazsa çocuklar için aileden iki okul için 35 bin TL çıkmış olacak.

“3 oğlum var. Küçükler kreşte şu anda. Hepsini aynı yere gönderelim diye düşünürken bu durumlara düşmek kötü oldu. Diğer okul için de ödememiz gereken 17 bin 600 TL var. Eğer para geri ödenmezse 35 bin TL cebimizden çıkmış olacak.”

Maliye Bakanlığı: Çalışma yok

Konuştuğumuz veliler, okul yetkililerinden kimseye ulaşamadıklarını söylüyor. Okulun telefonları da cevap vermiyor. Okul ücretlerinin velilere geri ödenip ödenmemesi konusu daha önce Milli Eğitim Maliye Bakanlığı’nı adres göstermişti. Yani yetki Maliye Bakanlığı'nda. Maliye Bakanlığı ise 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada kapatılan özel okullara yatırılan kayıt parasının iadesine yönelik bir çalışma olmadığını bildirmişti.