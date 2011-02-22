Veliler anketin çocuklarla gönderilmesine tepkili!

T24 - Beykoz’da cinsellik ve çocuğun Kuran kursuna gidip gitmediğine dair sorular bulunan anketin öğrenciler eliyle evlere gönderilmesine bazı veliler tepki gösterdi.



Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği ile Beykoz Eğitime Destek Derneği’nin yürüttüğü program doğrultusunda 12 okulda öğrencilere “Güçler ve Güçlükler” anketi dağıtıldı. Cinsellikle ilgili soruların da yer aldığı anketin öğrenciler vasıtasıyla evlere gönderilmesi velileri tedirgin etti. Veliler, çocuğun Kuran kursuna gidip gitmediği, dışkısıyla oynayıp oymadığı gibi soruların bulunduğu anketin çocukların eline verilmesine tepki gösterirken, “Bu sorular onların da görebileceği şekilde gönderilmiş” dedi. Çalışmayı yürüten Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Klinik Psikolog Deniz Yücelen, Amerika kaynaklı testin bilimsel olduğunu ve tüm dünyada kullanıldığını belirterek, “Amacımız şiddeti önlemeye yönelik koruyucu ruh sağlığı çalışmaları yapmak. Sonuçta genel profil ortaya çıkacak” diye konuştu.





‘Milli Eğitim onaylı’



Beykoz Eğitime Destek Derneği Başkanı Gülay Demirel de, “Veriler toplanacak ve toplum ölçütleri alınacak. Okullarda ruh sağlığı konusunda yapılan bir çalışma. Bu çalışma Milli Eğitim ve Kaymakamlık onaylı” dedi.





‘20 yıldır kullanılıyor’



Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği üyesi Prof. Dr. Yankı Yazgan: Bu anket ‘Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği’dir. Yaklaşık 20 yıldır yüz binlerce çocuk için kullanılan, Sağlık Bakanlığı’nın ruh sağlığı profili araştırmasında yararlanılan bir ölçek. Cinsel konulara ilşkin soruların olması çok doğal. Çocukların zamansız cinsel gelişimi ya da bazen maruz kaldıkları uygun olmayan davranışları bu sorularla sorulan davranışları göstermelerinden anlıyoruz” dedi. Depam Kiliniği Uzman Doktoru Nihat Kaya, anketlerin zarf içinde gönderilmesinin daha sağlıklı olacağını belirterek, “Ancak bu soruları okuduğunda çocuklar şöyle etkilenir böyle etkilenir diyerek genelleme yapmak mümkün değil” diye konuştu.





Testte ne var?



“Bu gruptaki cümlelerden kendinizi nasıl hissettiğinizi en iyi anlatan cümleyi işaretleyin.”



- Son zamanlarda cinsel konulara olan ilgimde bir değişme farketmedim.

- Cinsel konularla eskisinden daha az ilgiliyim.

- Cinsel konularla şimdi çok daha az ilgiliyim.

- Cinsel konulara olan ilgimi tamamen kaybettim.

* Çocukların özelliklerini tanımaya yönelik bölümde son altı ay içindeki durumu saptamaya yönelik bazı saptamalarda “sıklıkla doğru”, “bazen ve biraz doğru” ve “Hiç doğru değil” şıklarından biri işaretlenmesi gerekiyor. Bazıları şöyle:

- Karşı cinsten biri gibi davranır.

- Kakasını tuvaletten başka yerlere yapar.

- Herkesin ortasında cinsel organıyla oynar.

- Cinsel organıyla çok fazla oynar.

- Kakasıyla oynar ya da etrafa bulaştırır.

- Karşı cinsten olmayı ister.

* “Evet” ve “hayır” olarak yanıtlanacak sorulardan ikisi:

- Son bir yıl içinde çocuk ruh sağlığı kliniklerine başvurdunuz mu?

- Çocuğunuz Kuran Kursu’na gitti ya da halen gidiyor mu?