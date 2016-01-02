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Spor

Veliefendi Hipodromu'nda korkutan kaza

Halis Karataş, 3’üncü koşunun son 200 metresinde Radikal Storm isimli İngiliz safkanla birlikte devrildi

02 Ocak 2016 20:51

Türkiye'nin 1 numaralı jokeyi Halis Karataş, Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışta atıyla birlikte devrildi ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından, Karataş'ın ciddi bir sağlık problemi yaşamadığı açıklandı.

Hürriyet'te yr alan habere göre, Türkiye'nin 1 numaralı jokey Halis Karataş, 3’üncü koşunun son 200 metresinde Radikal Storm isimli İngiliz safkanla birlikte devrilerek büyük bir kaza geçirdi. Acilen sedyeye konularak Hipodromdaki ambulans ile hemen hastaneye götürülen Halis Karataş'ın çekilen emar ve tomogrofileri temiz çıktı. Şikayetçi olduğu sırtındaki ağrının da azaldığı öğrenildi.

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Halis Karataşradikal stormveliefendi hipodromu

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