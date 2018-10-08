"Veliaht Prens'e yakın 15 kişilik 'diplomatik' tim gazeteciyi cansız bir halde Türkiye dışına çıkarmış olabilir"

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan Suudi Arabistan Konsolosluk binasına girdikten sonra haber alınamadı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Kaşıkçı'nın kendi vatandaşı olduğu Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğünü iddia etti. Yazar, 'Kaşıkçı’nın ABD’de oturum izninin olması, Washington Post yazarı kimliği, Veliaht Prens’e yönelik muhalif tutumu, bu iş için Türkiye’nin seçilmesi' sorularını işaret ederek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı'yı düşmanlarına korku salmak için öldürttüğünü öne sürdü.

Nagehan Alçı, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü, ancak bedeninin nerede olduğunun henüz bilinmediğini öte yandan konsoloslukta olmadığını yazdı. Alçı, cinayetin aralarında Veliaht Prens’e yakın isimlerin de bulunduğu 15 kişilik tim tarafından işlendiğini, aynı ekibin Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün Suudi Arabistan’a döndüğünü savundu. Bunların yanı sıra timin 'Diplomatik' olduğu için aranmayacağının üzerinde duran yazar, gazetecinin cansız bir halde Türkiye dışına çıkarılmış olabileceğini işaret etti.

"Selman korkusundan yatta yaşıyor"

Veliaht Prens Selman’ın kendine muhalif gördüğü isimleri tutukladığını ya da yok ettiğini iddia eden yazar Alçı, Veliaht Prensin muhalifleri tarafından öldürülmekten korktuğu için benzini ağzına kadar dolu dev bir yatta yaşadığını aktardı.

"Peki Kaşıkçı’yı neden öldürdü?"

Nagehan Alçı, gazeteci Kaşıkçı'nın Veliaht Prens Selman tarafından "Kendi sınırlarım dışında, üstelik ABD’de yerleşim izni olan ve Batı medyasında yazan uluslararası bir ismi dahi benim muhalifimse yok ederim' mesajı vermek ve ülkesindeki düşmanlarına korku salmak için" öldürüldüğünü öne sürdü.

Alçı'nın "Kaşıkçı'nın 'ölümünde' Prens iddiası" başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz