Veliaht Prens Salman: Suudi Arabistan, ABD'nin Orta Doğu'daki en eski müttefiği

ABD ziyaretine hazırlanan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman CBS kanalına verdiği mülakatta Suudi Arabistan'ı 'ABD'nin Orta Doğu'da tüm ülkelerin önündeki en eski müttefiği' diye niteledi. Veliaht Prens, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili ''Herkesin çıkarlarını destekleyecek şeylere odaklanıyorum” dedi.

CBS This Morning' programına konuşan Muhammed bin Selman, 18 Mart'ta tamamı yayımlanacak röportajından yeni parçalar yayımlandı.

''Suudi-Amerikan ilişkileri tarihidir ve 80 yıl öncesine dayanmaktadır'' diyen Muhammed bin Selman’a ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı ve hem damadı hem de başdanışmanı ve Orta Doğu arabulucusu olan Jared Kushner'in rolüyle ilgili sorular da yöneltildi.

Trump’ın damadından ismiyle söz etti

Trump'ın damadıyla çok yakın ilişkileri olduğunu belli eden üslupta konuşan genç prens ''Jared'a bu vazifeyi Beyaz Saray verdi. Suudiler olarak bize düşen müttefiklerimizle ve bu kurumların temsilcileriyle ilişkilerimizi düzeltmek'' dedi.

“Herkes için barışı teşvik”

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararının İsrail-Filistin barış sürecini nasıl etkileyeceği sorulduğunda Velaiht Prens şunları söyledi:

''Herkes için barışı teşvik eden çabalara odaklanmaya çalışıyoruz. Gerlilim yaratabilecek şeylere odaklanmamaya çalışıyoruz.''

"Olumlu olmak benim doğamda var"

Suudi Arabistan’da yolsuzluk operasyonu kapsamında onlarca prensi gözaltına aldırmasıyla dikkat çeken Salman ''Olumlu olmak benim doğamda var'' diyerek ''O yüzden Filistin halkının ve herkesin çıkarlarını destekleyecek şeylere odaklanmaya çalışıyorum'' açıklamasında bulundu.

Muhammed bin Selman'ın Kushner'in hazırladığı barış planını kabul etmesi için Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a aylardır büyük baskı uyguladığı iddia ediliyor.