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Dünya

Veliaht prens “İsraillilerin toprak sahibi olmak hakkı vardır” dedi; babasından düzeltme geldi

Kral, Suudi Arabistan'ın Filistin konusundaki tutumunun değişmediğine vurgu yaptı

03 Nisan 2018 22:22

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın “İsraillilerin toprak sahibi olma hakkı vardır” yönündeki açıklamalarına babası Kral Selman’dan ‘düzeltme’ geldi. ABD Başkanı Donald Trump’la telefonda görüşen Kral Selman, Suudi Arabistan’ın Filistin konusundaki tutumunun değişmediğine dikkat çekti ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin meşruluğuna vurgu yaptı. 

ABD ziyareti sırasında The Atlantic dergisine de mülakat veren Muhammed bin Selman'ın (MbS), İsrail'le pek çok ortak çıkarlarının olduğunu ve İsraillilerin kendi ülkelerine sahip olma hakkının bulunduğunu söylemesi, veliaht prensin ‘İsrail’i tanıması’ olarak yorumlanmıştı. 

Oğlunun sözlerinin basında geniş yer bulmasının ardından ABD Başkanı’yla telefonda konuşan Kral Selman ise görüşmeye dair yaptığı açıklamada, 'Filistin davasına ilişkin Suudi Arabistan'ın değişmez tutumuna ve başkenti Kudüs olacak Filistin devletinin kurulması yönündeki Filistin halkının meşru hakkına' vurgu yaptı. Kral Selman'ın Ortadoğu barış sürecinin ilerletilmesi ihtiyacına da vurgu yaptığını aktaran açıklamada, oğlunun sözlerine atıf yapılmadı.

"Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi topraklarına sahip olma hakları olduğuna inanıyorum"

Atlantic dergisine konuşan MbS, "Yahudi halkının en azından ata topraklarının bir kısmında ulus devlet hakkı olduğuna inanıyor musunuz" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Her yerde her halkın barış içinde kendi ülkesinde yaşama hakkı olduğuna inanıyorum. Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi topraklarına sahip olma hakları olduğuna inanıyorum. Fakat herkes için istikrarı ve normal ilişkileri garantiye alacak bir barış anlaşmasına varılması gerekiyor.” 

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