Veliaht Prens Bin Selman kemer sıkıyor: Suudi Kraliyet Ailesi üyeleri 600 milyon dolar değerinde varlıklarını sattılar

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Suudi Arabistan'ın Kraliyet Ailesi'nin üyeleri, ülkenin de facto lideri Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın aile için kemer sıkma politikaları yürürlüğe sokmasından sonra ABD ve Avrupa'da 600 milyon dolar değerinde gayrimenkul, yatlar ve sanat eserleri sattı.

Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, Bin Selman'ın Kraliyet Ailesi fertlerinin lüks yaşam stilini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynakları "kuruttuğunu", bu sebeple de prenslerin satışlara yöneldiklerini belirttiler.

Kaynaklar, prenslerin mülklerinin bakımı, vergiler, çalışan maaşları ve uçak ile yatları için park ücretleri gibi rutin ödemeler yaptığını; bunun için de satışa yöneldiklerini söylediler. Prenslerin aynı zamanda Bin Selman'ın dikkatini çekmemek istediği belirtildi.

Muhammed bin Selman, 2015'te babası tahta geldikten sonra Suudi Kraliyet Ailesi'nin imtiyazlarını ve hazineye erişimini sınırlamıştı.

Satışlar hakkında bilgisi olan bir kişi, "Bu insanlar çalışmıyor, kocaman ekipleri var ve Veliaht Prens'ten korkuyorlar. Prensler, ceplerinde para olsun ancak görünür varlıkları bulunmasın istiyor" dedi.

Kraliyet Ailesi'nin önde gelen üyeleri yıllar boyunca petrol ve garimenkul satışlarından milyarlarca dolar kazandı; ancak Bin Selman aile fertlerine bu kapıları kademeli olarak kapadı.