Veli tarafından bıçaklanan öğretmen hakkında çocuğa cinsel istismar davası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Necla K.\'nin (42) ilkokul 4\'üncü sınıf öğrencisi kızıyla ilgilenmediği iddiasıyla öğretmeni T.D.\'yi (38) tartışma sırasında bıçaklamasıyla ilgili davanın seyri değişti. Cumhuriyet savcısı, öğrencinin ifadesi sonrası, öğretmen T.D. hakkında \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesinde, Necla K. son dönemlerde ders çalışmayan ve okula gitmek istemeyen 4\'üncü sınıf öğrencisi olan kızı M.K.\'nin sınıf öğretmeni ile konuşmak istedi. Necla K., kızıyla birlikte okula giderek sınıf öğretmeni T.D. ile görüştü. Görüşme sırasında Necla K. iddiaya göre, kızı ile ilgilenmediğini öne sürdüğü öğretmene, \"Sen ne biçim insansın, sen çocuğa ne yaptın?\" diyerek bağırdı. Daha sonra, öğretmen ile konuşmak üzere okul müdürünün odasına giden Necla K., çantasında bulunan bıçağı çıkararak, öğrencilerin gözleri önünde T.D.\'yi kolundan yaraladı. Çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan öğretmen tedavisinin artından taburcu edilirken, gözaltına alınan Necla K. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAVANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Bursa Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çocuk İzleme Merkezi\'nden Çocuk Gelişimi uzmanı tarafından dinlenen M.K. şunları söyledi:

\"Öğretmenim birinci sınıfta sömestir sonrasında bana ve arkadaşlarıma kötü davranıyordu. Kötü davranışları başıma vurma, bağırma, bacağıma dokunma gibiydi. Bana \'Neden seni annen okula getirmiyor?\' diye soruyordu. Bacağıma 5-6 dakika süreyle dokunuyordu. Üç yıl boyunca yaklaşık 15-16 defa bu şekilde dokunuşlar oldu. Beden dersinde göğsümü elledi.\"

Sınıf öğretmeni T.D. ise yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, \"Ben üç yıldır bu okulda görev yapıyorum. Hiçbir veliden benzer şikâyet gelmedi. M.K. isimli kız öğrencim, ders sırasında davranışlarıyla diğer arkadaşlarının dikkatini dağıtıyor ve el şakaları yapıyordu. İddia edildiği gibi kafasına vurmadım, bağırmadım, bacağına ve göğsüne dokunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet savcısı, il dışına tayin olan öğretmen T.D. hakkında \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçundan ağır ceza mahkemesine dava açtı. Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen T.D.\'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



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