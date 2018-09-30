Veli Saçılık'tan Cumhuriyet gazetesine: Katliama destek veriyor

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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Veli Saçılık, 19 Aralık ‘Hayata Dönüş’ operasyonu sırasında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü olan eski HSYK ve Yargıtay üyesi Ali Suat Ertosun’un yazısına Cumhuriyet gazetesinde yer verilmesine tepki gösterdi.

Sağ kolu, 5 Temmuz 2000 tarihinde Burdur Cezaevi'ndeyken mahkûmlara yönelik 'Hayata Dönüş' operasyonu sırasında dozerin kepçe darbesiyle kopan Saçılık, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kolumun koparıldığı operasyondan hemen sonra anneme ‘sevk için araç bedeli ödeyin’ diyen A. Suat'a annem ‘kol yetmedi mi’ demiş. Cezaevi katliamlarından dolayı AKP'den madalya alan A. Suat Ertosun gördüğüm gaddar kişiliktir. Cumhuriyet katliama destek veriyor.”

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun’un gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın başına gelmesinin ardından çok sayıda yöneticisinin yanı sıra yazar da köşesini bırakmıştı. Cumhuriyet gazetesi yoluna yeni yazarlarla devam ederken; ‘Hayata Dönüş’ operasyonu sırasında Adalet Bakanı olan Hikmet Sami Türk de gazete için bir yazı kaleme almıştı.