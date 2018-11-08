KHK ile ihraç edildikten sonra Ankara Yüksel Caddesi'nde "İşimi geri istiyorum" eylemi yapan sosyolog Veli Saçılık’ın otomobiline el konuldu.

Saçılık’a Kızılay’da düzenlenen ‘işimi geri istiyorum’ eylemleri nedeniyle Kabahatler Kanunu uyarınca para cezaları kesildi. Otomobilin 15 bin lira kesinleşmiş para cezası nedeniyle el konulduğu belirtildi.

Saçılık, otomobiline el konulma anını, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Saçılık, daha sonra Twitter'da "Gaspçı AKP'nin suç ortağı AB ve AİHM'dir. OHAL Komisyonu isimli illegal yapıyı icat eden AB'li emperyalistlerdir. Bu böyle biline" mesajını paylaştı.