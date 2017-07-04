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Politika

Veli Saçılık, Guardian'da: Türkiye'de muhalefetin sembolü!..

Saçılık: Yine de umutluyum…

04 Temmuz 2017 11:39

Guardian gazetesi, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık’ı sayfalarına taşıdı. Gazete, Saçılık’ı “Türkiye’de giderek artan baskıya karşı muhalefetin sembolü olan tek kollu adam” diye tanımladı.

Saçılık, "Hayata Dönüş" operasyonunda kolunu kaybetmişti. 

"Masum insanlarız"

Kareem Shaheen ve Gözde Hatunoğlu imzalarını taşıyan haberde, bir sendika gösterisine katıldıktan sonra tutuklanan Saçılık’ın tutuklandıktan üç yıl sonra 2000 yılında cezaevinde açlık grevi yapan tutuklulara yapılan müdahale sırasında kolunu kaybettiği anlatıldı ve Saçılık’ın “Ben silahlı bir terörist değildim ama öyle bile olsam hak ettiğim bu değildi. Pek ağlamam ama o zaman ağlamıştım. Üzüntüden çok öfkeden...” sözlerine yer verildi.

Guardian, Saçılık’ın cezaevinden çıktıktan sonra da toplumsal muhalefetin içinde olduğunu ve şimdi de açlık grevine giden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla birlikte işini geri istediğini vurguladı. Saçılık sözlerini, “Ben tek kolluyum, kalbinde pil olan bir öğretmen vardı aramızda, hepimiz son derece normal ve masum insanlarız, hükümet bizi terörist olarak göstermeye çalışsa da davamız haklı onlar da bunu biliyor. Ne zaman haklarımızı istemeye çalışsak, gözaltıyla, dayakla, işkenceyle ve ölümle sona eriyor. Yine de umutluyum, bu yüzden protesto ediyorum” diye sürdürdü.

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