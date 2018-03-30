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Veli Saçılık: Gerçeküstü bir faşizm yaşıyoruz

"Diktatörlük isteyenler ile aynı saflarda olmak istemiyoruz"

30 Mart 2018 10:28

AKA-DER'in dayanışma gecesinde konuşan Veli Saçılık, "Gerçeküstü bir faşizm yaşıyoruz. Özellikle Ankara'da OHAL değil sıkıyönetim yaşıyoruz. Sıkıyönetime sıkıdireniş yapmalıyız" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKA-DER dayanışma gecesinde konuşan Veli Saçılık, "Arkadaşlar konuşmak için çağırdılar ama aslında konuşacağımız değil de eyleyeceğimiz çok şeyimiz var. Ben hep bunu söylüyorum. Konuştuklarımızın kırkta birini ya da sözümüzün kırkta birini zekat olarak eyleme dönüştürdüğümüzde daha iyi bir dünya olacak. Bu açıdan  güzel sözler söylemekten ziyade güzel eylemler ve etkinlikler yapmalıyız. Bugün de bu güzelliği paylaşıyoruz. Aranızda olmaktan dolayı mutluyum. 

Mevcut iktidar bizi ikiye bölüyor. Milliler ve gayrimilliler olarak bölüyor. Ülkede diktatörlük isteyenler ve özgürlük isteyenler ikiye bölündü. Diktatörlük isteyenler ile aynı saflarda olmak istemiyoruz. Özgürlüğü her yere yazıyoruz. 

Ankara sokaklarında şarkı söylemek, balon uçurmak, eylem yapmak, işini istemek aklınıza ne gelirse her şey yasaklandı. Gerçeküstü bir faşizm yaşıyoruz. Özellikle Ankara'da OHAL değil sıkıyönetim yaşıyoruz. Sıkıyönetime sıkıdireniş yapmalıyız. Tarihsel bir saldırı ile karşı karşıyayız, tarihsel bir direniş göstermeliyiz. Bunu yapabileceğimize inanıyorum." dedi.

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veli saçılıkGerçeküstü bir faşizm yaşıyoruzAKADERSıkıyönetim

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