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15 Temmuz Darbe Girişimi

Veli Saçılık: Darbeciler arasında kolumu kopartanlar var ama hiçbirine işkence edilmesin

2000'de Burdur Cezaevi'ne düzenlenen operasyonda Saçılık'ın kolu kopmuştu

22 Temmuz 2016 21:33

2000’de cezaevinde kolu kopartılan Veli Saçılık, Twitter’da paylaştığı mesajında “Darbeciler arasında benim kolumu cezaevinde kopartanlar var. Ama hiçbirine linç uygulanmasını, işkence edilmesini kabul etmiyorum” dedi.

Bianet’in haberine göre, 5 Temmuz 2000'de Burdur Cezaevi'nde düzenlenen operasyonda polis ve jandarma tarafından düzenlenen baskında Veli Saçılık'ın kolu kopmuştu.

Veli Saçılık’ın İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına açtığı dava sonucunda kazandığı ve kendisine ödenen 150 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat, Danıştay’ın kararı bozması ve sağ kolu iş makinesiyle koparılan Saçılık’ı suçlu bulmasıyla kendisinden geri istenmişti.

AİHM, Saçlık'ın dosyasıyla ilgili Nisan 2015’te verdiği kararda Türkiye’yi, Saçılık’a ödenen manevi tazminatı geri isteme hakkından men etti. Saçılık’a verilen yerel mahkemenin hükmettiği tazminatı yeterli bulan AİHM, sadece 2010’dan beri yaptığı mahkeme masrafları için Türkiye’nin Saçılık’a 10 bin Euro ödemesine hükmetti.

 

Burdur Cezaevi isyanı neden çıkmıştı?

 

Cezaevindeki tutsaklar, duruşmalara götürülürken güvenlik güçlerinin onlara kötü muamele ettiğini söyleyerek 4 Temmuz 2000'deki duruşmalara girmeyeceklerini söylediler.

Bunun üzerine, 400'e yakın jandarma koğuşlara girerek, tutukluları dövdü ve işkence yaptı. Saçılık'ın kolu da bu sırada koptu. Saçılık hariç 60 kişi, operasyon sırasında yaralandı.

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