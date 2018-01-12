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Veli Saçılık: Bylock olanlar iade edilmiş, Semih ve Acun beraat etmesine rağmen iade yok

"Herkes derhal işe iade edilmelidir"

12 Ocak 2018 19:24

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamudaki görevinden ihraç edilen Veli Saçılık, 'Mor Beyin' yazılımıyla aracılığıyla iradeleri dışından ByLock'a erişim sağlayan 11 bin 480 kişiden bir kısmının göreve iade edilmesinin ardından, “örgüt üyesi olmak, propagandasını yapmak ve 2911 sayılı yasaya muhalefet etmek” suçlamalarından beraat eden eğitimciler Semih Özakça ve Acun Karadağ için de neden benzer bir karar alınmadığını sordu.

Kişisel Twitter hesabından, yeni KHK’yla göreve iade edilen kamu görevlileriyle ilgili bir haberi paylaşan Saçılık, "Bylock olanlar iade edilmiş, Bylock’la alakası olmayanlara birşey yok. Semih ve Acun beraat etti, neden iade yok?” yorumunda bulundu. Saçılık, "İadelere karşı olduğun için yazmadım bunları. Herkes derhal işe iade edilmelidir. AKP'nin çifte standartına vurgu yaptım” diye ekledi. 

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