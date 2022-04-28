Veli Saçılık’a Soylu ve Bahçeli’ye hakaret davası

T24 Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP üyesi ve aktivist Veli Saçılık hakkında, sosyaL medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği iddiasıyla dava açtı.

Davanın iddianamesinde, Saçılık’ın sosyal medya hesabından Süleyman Soylu’nun fotoğrafıyla birlikte, “Kanla duş alma fantezisi, IŞİD canlı bombalarını saniye saniye takip edip engellememek, Berkin’i öldürüp anasını yuhalatmak, barış ortamında oylarımız düşüyor diyerek halkın vekillerini tutuklamak, iki Mehmet öldü diye meclisi mi açacağız demek sizde. Yani sizde çok ‘iş’ var” ifadelerini paylaştığı belirtildi. Saçılık’ın ayrıca Devlet Bahçeli’nin fotoğrafıyla birlikte “Bahçeli böğürür, Devran yürür” paylaşımında bulunduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin bu şekilde “hakaret” suçunu işlediği anlatıldı. İddianamede Saçılık’ın Soylu ve Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle hakaret suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edilerek, 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.