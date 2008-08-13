Veli Küçük haraç istemiş

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Prof. Emin Gürses, bir telefon konuşmasında Ergenekon davasında tutuklu bulunan emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün “bizimkiler” dediği armatörlerden haraç almaya çalıştığını söylemiş.

Gürses, iddianamenin eklerinde yer alan telefon kayıtlarında, Küçük’ün de aralarında bulunduğu kişilerin 7 milyon dolar istediğini belirtiyor.

Küçük’le görüşmesinde, “Bu işi siz mi halledersiniz, Genelkurmay Başkanı’yla mı görüşeyim?” dediğini anlatan Gürses, tersane ismi belirtmiyor.

Ancak, Gürses’in kullandığı telefonun adres kaydı, “Yardımcı Gemi İnşaat” olarak görünüyor.

Şirket AKP İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve kardeşlerine ait, Gürses de Yardımcı kardeşlerin kuzeni.

Milliyet’e konuşan şirketin ortaklarından Hüseyin Yardımcı, Gürses’in genelde salı günleri tersaneye gelip çalışanlarla sohbet ettiğini, ancak, haraç iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Emin Gürses, 1 Ocak 2008 tarihli görüşmede kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle şöyle konuşuyor:



‘7 milyon istediler’

Emin Gürses: Veli Paşa’nın başka büyük işlerle uğraştığı, ... kulağıma geldi, ilk defa duyuyorum büyük para işleri.

X şahıs: Ya hocam, O Sedat Peker’in, ben yani telefonda söylüyorum, öyle deniliyor, dedikodu bu da, Veli Paşa pisliğin teki.. Şimdi sana söylüyordu ya...

E.G: Evet evet, hayırdır inşallah diyelim.

X: Bunlar devletin kimliğini kullanarak parasal işlere giren tipler... Ama yani ne yaptığını bilemiyoruz.

E.G: Ya bizimkilerden bile rüşvet istemişler, armatörlerlerden... Veli Paşa bu işin içindeydi.

X: Yapma ya?

E.G: Tabi, 7 milyon dolar istediler, gitti, Veli Paşa’yla konuşayım, dedim ki, Genelkurmay Başkanına mı.. o zaman Kıvrıkoğlu Genelkurmay Başkanı.

X: Evet.

G.K: ‘Genelkurmay Başkanı’na mı söyleyeyim yoksa siz mi halledersiniz?’ dedim.

X: Terbiyesiz herif ya.

E.G: Bir hafta içinde işi çözdü.

X: Evet.

E.G: Bu Berber Yaşar (Yamak) merber Yaşar hep bununla çalışıyorlardı.



‘Kefil değilim’

(Gürses ve X şahıs, Veli Küçük, Sevgi Erenerol ve Güler Kömürcü’nün gözaltına alınmasıyla ilgili olarak konuşuyor...)

X Şahıs: Bir kısmını Hrant Dink meselesinden gözaltına almışlar.

Emin Gürses: Hrant Dink meselesi olursa onu anlarım.

X: Ama şimdi tam çözemiyorsun, Hrant’ı da sorar Ahmet’i de sorar yani, ama dosyayı neden hazırlar bilemeyiz, şimdi almışken adam herşeyi soracak.

E.G: Erol Mütercimler aradı, dedi böyle böyle bişey var dedi. Bir bakar mısın, ben aradım Veli Paşa’yı ama telefonu cevap vermedi.

X: Şimdi onların telefonlarına el koymuşlardır mutlaka.

- (...)

E.G: Ben Veli Küçük’e kefil değilim ama mesela Sevgi’ye (Erenerol) kefilim, saf bir kızdır, o yani öyle Türk milliyetçisi babasından kalma onun görevleri o.

X: Evet evet,

E.G: Sevgi’nin falan öyle kötü niyetli bir işe gireceğini, sonra bunun Muzaffer Tekin’le bağlantı kuruyorlar. Muzaffer Tekin’le bunların öyle bir ilişkisi hiç yok, yani ben Veli Paşa’nın toplantılara geldiğini bilirim, ama Ortodoks Kilisesi’ndeki toplantılarda Veli Paşa’yı hiç görmedim

- (...)

X: Tuncay Özkan’ı da bu işin içine katabilirlermiş.

E.G: Tuncay’ı katsınlar...

X: Pisliğin teki o.

E.G: Senin başında söylediğin neyse o doğru çıkmıştır.



Prof. Emin Gürses Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İddianame eklerinde Gürses’in dinlenen telefonlarının kayıtları var.



