Veli Küçük: Ergenekon Türk'ün Kâbe'sidir

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan emekli orgeneral Veli Küçük sessizliğini Azeri basınına bozdu. Kurtlar Vadisi izlemediğini belirten Küçük, "Ergenekon Türk'ün Kâbe'sidir" dedi.



Avukatı ve kızı Zeynep Küçük aracılığıyla Azerbaycan'da yayımlanan Yeni Musavat gazetesi muhabiri Zabil Mükabiloğlu'na konuşan Veli Küçük, Silivri cezaevinden çıkınca ilk işinin Azerbaycan'a gitmek olduğunu söyledi. 6 Şubat tarihli röportajına "Azerbaycan'daki ve tüm dünyadaki soydaşlarımı selamlıyorum" diyerek başlayan Veli Küçük, Ergenekon diye bir örgütün bulunmadığını yineleyerek şunları kaydetti:



"Ergenekon adı bu işe kasıtlı olarak verilmiştir. Ergenekon Türk'ün Kabe'sidir. Bu davaya bu ismin verilmesi sadece beni değil, kendini Türk hisseden herkesi rahatsız etmektedir. Söz konusu iddianamede çok sayıda hata var. Bu, iddianameden çok iftiranamedir. 2455 sayfalık iddianamede tamamen telefon kayıtları üzerine hazırlanmış. Her telefon görüşmesi farklı bölümlerde en az 15-20 defa takrarlanmış ve okunmaz hale getirilmiş. Bütün hukukçular biliyor ki, bu iddianame boş ithamlarla doludur. Mesela benim Azerbaycan'dan 10 bin zırhlı elbise sipariş ettiğim yazılıyor. Zırhlı elbiseyle darbe mi olur? Bu dava, ABD ve Avrupa'nın isteğiyle Türk milliyetçilerini sindirmek için yapılmaktadır ve bu artık ortaya çıkmaktadır."



'ABD, TSK'yı yıpratmak istiyor'



Kendisinin TSK içinde sevilen bir komutan olduğunu hatırlatan Veli Küçük, iddianame ile ordunun toplumun gözünden düşürülmek istendiğini ve TSK'yı yıpratmak için hazırlandığını da öne sürdü. Küçük, "Türk ordusu güçlü oldukça Avrupa devletleri ve ABD, Kafkasya evOrtadoğu'd aistedikleri gibi at koşturamıyor. Bunu biildikleri için ve ben de orduda sevilen bir komutan olduğum için bu operasyonu benden başlattılar. TSK bu oyunları çok iyi bildiği için bu işe karışmıyor. En doğrusu da budur" diye konuştu.



'Davanın sonu fiyasko'



Ergenekon davasının fiyasko ile sonuçlanacağını savunan Veli Küçük, " iddialar asılsız ve yalandır. Amaç, vatanseverleri ABD ve AKP'ye karşı dirençsiz bırakmak. Amama inaniyorum ki Türk adaleti gerçeği ortaya çıkaracaktır" dedi.



'İddialar Azerbaycan'a da hakaret'



Azerbaycan'da iktidar değişikliği planladığı yönündeki iddiaları da reddeden Veli Küçük, "Azerbaycan ordusuna silah gönderip, para topluyormuşum. Bir düşünün, bu mümkün mü? Bu iddialar Azerbaycan'a hakarettir. Ben kime karşı kullanacağım silahları. Ben Azerbaycan'ın bir neferiyim. Gerekirse canımı da feda ederim. Bunun için, Azerbaycan'daki tüm yetkililer benim saygı duyduğum kişilerdir. Ben her zaman söylüyorum, Ermeniler işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından kendileri çıkacak, çıkmazlarsa biz çıkaracağız. Bu görüşlerimden dolayı Azerbaycan'daki sıcak dostlarıma beni kötü göstermek için bu iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialar gerçek olsa bunu Azeri yetkililer de bilmez mi?" ifadelerini kullandı.



'Kurtlar Vadisi izlemem'



Küçük, gazetenin "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki İskender Büyük karakterinin kendisi olup olmadığını yönündeki soruya ise, "Ben o diziyi bir kez seyrettim. Bunu başkaları da söylüyor. Neden söylüyorlar buna anlam veremedim" şeklinde yanıt verdi.