Veli Ağbaba: Eskişehir'in yapay plajını Erzurum Çat'a götüreceğiz

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geliştirdikleri "kardeş belediyecilik" modeli ile toplumsal barışı tesis etmek istediklerini vurgulayarak, "Farklı kültürlerin buluşmasını sağlamak, toplumsal barışa katkı sağlamak istiyoruz. Bakırköy'deki öğrencilerimizi Hanak'a götürerek, öğrencilerin İstanbul dışında bir dünya olduğunu gözleriyle görmelerini sağlayacağız. Ömründe deniz görmemiş Adıyaman'daki çocukları İzmir'e götüreceğiz" ifadesini kullandı.



Ağbaba, toplumsal barışı sağlayabilmek amacıyla "kardeş belediye" projesini hayata geçirdiklerini belirterek, Türkiye'nin doğusu ile batısındaki CHP'li belediyeleri bu projeyle biraraya getireceklerini, Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında kardeşlik köprüsü kuracaklarını bildirdi. Ağbaba, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm CHP'li belediyelerde hizmetleri ortaklaştırıp standartlaştıracaklarını anlattı.

'Ana hedefimiz standartlaşma'

Ağbaba, şunları kaydetti: "Kardeş belediyecilik fikri, sadece belediyeler arası araç, teçhizat veya donanım paylaşımının çok çok ilerisinde bir düşünce olarak doğdu. Kardeş Belediyecilik uygulamalarını her şeyden önce bir fikir birliği, bir vizyon birliği olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin Doğusuyla Batıyı bir araya getirmek, belediyelerimiz arasındaki eşgüdüm ve koordinasyonu artırmak ve belediye hizmetlerimizde ortaklık ve standartlaşma yaratmak ana hedefimiz.

Eskişehir'de bozkırın ortasındaki yapay plajı Erzurum Çat'a götüreceğiz. Ömründe deniz görmemiş Adıyaman'daki çocukları İzmir'e götüreceğiz. Didim'in Deniz Başkanı'nı, Muş Sarıpınar'ın Deniz Başkanı'na götürerek, Muş'un gelişmesine katkı sağlayacağız.



Ardahan'daki kadınlarımıza Edirne'deki Selimiye Camii'ni gezdireceğiz, Bingöl Kiğı'daki yoksul çocukları, Kadıköy'de Fenerbahçe Stadı'nda maç izlettireceğiz. Konya Tuzlukçu'daki gençlere, İstanbul Avcılar'daki konservatuvarı göstereceğiz. Ankara Yenimahalle'nin kent kültürünü, Çorum'a Afyon'a taşıyacağız. Tüm vatandaşlarla ön seçim yaparak büyük bir demokrasi örneği gösteren Niğde Kemerhisar beldemizin başarısını, Çukurova'ya taşıyacağız.



Büyük ve köklü belediyelerimizin projelerinden, yetişmiş elemanlarından faydalanarak, farklı kültürleri buluşturarak toplumsal barışa katkı sağlamak istiyoruz. Bakırköy'deki öğrencilerimizi Hanak'a götürerek, öğrencilerin İstanbul dışında bir dünya olduğunu gözleriyle görmelerini sağlayacağız. Hanak'taki öğrencilerimize kitap götüreceğiz. Belediyelerimiz, komşuları olan iktidar partisine ve diğer partilere ait belediyelere göre daha yaşanabilir kentlere yaratacak. Bugüne kadar Türkiye'nin en başarılı projelerine imza atan İzmir, Eskişehir, Aydın gibi CHP'li belediyelerimizin katkılarıyla, tüm ilçe ve belde belediyelerimizi, bölgelerinin parlayan yıldızları haline getireceğiz."