Veli Ağbaba'dan Erdoğan'ın “15 ayda, 20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir” sözlerine yanıt: Biz, kabile devleti olmamak için uğraşıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “15 ayda, 20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir” sözlerine ilişkin, “Kabile devletlerinde seçim olmaz. Biz, kabile devleti olmamak için uğraşıyoruz. Maalesef damadını bakan, her atamayı kendi yapanlar, Merkez Bankası’nı kendine bağlayanlar, en ufak memurundan cumhurbaşkanı yardımcısına kadar kendi atayanlar ülkeyi kabile devletine çevirmiş haldedir” dedi.

Erdoğan, muhalefete, “Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti onlar. Tarih oldu. Öyle 15 ayda, 20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin işidir” dedi.

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"Eğer diktatörlük değil demokrasiysek..."

Yurttaşların sorunlarını dinlemek için Ağrı’da bulunan Veli Ağbaba, Erdoğan’ın bu sözlerini ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Ağbaba, Erdoğan’a seçim çağrısını yineleyerek, yurttaşların ekonomik krizden etkilendiğini ve yüzde 70’nin erken seçim istediği savundu. Ağbaba, Türkiye’nin demokrasi ile yönetildiğini anımsatarak, “Eğer diktatörlük değil demokrasiysek, Türkiye’deki sorunlar çözülemiyor, yoksulluk, işsizlik artıyorsa seçim şarttır” diye konuştu.

“Kabile devletlerinde seçim olmaz” diyen Ağbaba, seçimin demokrasinin olmazsa olmaz şartı olduğunu vurgulayarak, “Biz, kabile devleti olmamak için uğraşıyoruz. Maalesef damadını bakan, her atamayı kendi yapanlar, Merkez Bankası’nı kendine bağlayanlar, en ufak memurundan cumhurbaşkanı yardımcısına kadar kendi atayanlar ülkeyi kabile devletine çevirmiş haldedir. Demokrasi olduğunu iddia ediyorsak, toplumun yüzde 70’i bu gidişattan rahatsızsa, ülke uçuruma gidiyorsa tek çare seçimdir” dedi.