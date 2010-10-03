'Velev ki prezervatif var bu fuhuş mu demek'

T24 - Dün sabaha karşı fuhuş yaptırmak ve insan ticareti suçlamalarıyla tutuklanan 6 kişiden biri olan ünlü Kazak işadamı Tevfik Arif kendisine komplo kurulduğunu iddia ederek ifadesinde, “Savarona’da herkesin sevgilisi vardı, prezervatifin olması fuhuş çetesi anlamına mı gelir” dedi.



Savarona soruşturması kapsamında savcılıkta 12 saat, mahkemede 4 saat süren işlemlerden sonra tutuklanan 6 şüpheli arasında yer alan ve örgüt lideri olduğu ileri sürülen Kazak işadamı Tevfik Arif ifadesinde, Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım yaptırdığını, yata 25 silahlı askerle yapılan operasyon sırasında korktuklarını belirtti.







‘Arkadaşım da vardı’



Tevfik Arif, operasyon haberinin hızla gazete ve televizyonlarda yer almasının kendisine komplo kurulduğu iddialarını güçlendirdiğini ileri sürdü. “Biz ne yapmışız ki bu şekilde bir operasyon yapıldı? Bunun çamur atmak için yapıldığını düşünüyorum” diyen Tevfik Arif, savunmasında şunları söyledi:









“Ben fuhuşun ne demek olduğunu hâlâ anlamış değilim. Gemide arama sonucu prezervatif bulunması fuhuş yapıldığı anlamına gelmez, çünkü gemide bulunan arkadaşların yanında sevgilileri vardı. Yanında sevgilisi olan bir insan, bir işadamı, masaya hayat kadını kabul eder mi? Gemide ayrıca benim kadın arkadaşım da yanımdaydı. Gemide bulunduğumuz sırada, diskodaki çocuklardan birinin, bir kadınla bizim jakuzimize girmiş halde buldum. Şimdi bunun adı fuhuş mu oluyor? Velev ki burada prezervatif bulunmuş olsa fuhuş mu yapılmış oluyor?”







‘Dansözle gittik’







Tutuklanan şüphelilerden Hülya Erdoğan ise turistik tesislere orkestra, solist ve dansöz temin ettiğini, Haziran’da Savarona’da bulunduğunu ve yata orkestra, solistler ve 3 dansöz olmak üzere 10 kişilik bir ekiple gittiğini anlattı. Erdoğan’ın avukatı ise şunları anlattı: “Dosyada delil olarak sunulan kondom, orada bir çete değil ancak bir cinsel birliktelik yaşandığına dair delil oluşturur. rezervatifli çete mi olur?”







‘Suç örgütü kurdu’



Sorgulamaları önceki gün başlayan 8 kişiden Tevfik Arif ile Gündüz Akdeniz, Musa Çelik, Erkan Akdeniz, Hülya Erdoğan ve Erdar Baıoguev, dün sabahın erken saatlerinde tutuklandı. Şüphelilere, örgüte üye olmak, bir örgüt faaliyetleri çerçevesinde fuhuşa aracılık ve yer temin etmek, fuhuş yaptırmak ve fuhuş amaçlı insan ticareti suçlamaları yapıldı. Tevfik Arif’in, ilave olarak, suç örgütü kurup, yönettiği de iddia edildi. Öte yandan Mardan Palace Oteli’nin sahibi Telman İsmailov, sorgulama sırasında Adliye’ye geldi.







6 şüpheli cezaevinde





Sorgulamaları önceki gün başlayan 8 kişiden aralarında işadamı Tevfik Arif’in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. K.T. ile Kazak E.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkemenin gizlilik kararı verdiği soruşturmada tutuklananlar, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.





