Velayette sorun çıktı

Sibel Can, "Miami dönüşü büyük bir şok yaşadım" diyerek yaz başında eşi Sulhi Aksüt'e boşanma davası açmıştı.

Adli tatilin bitmesiyle birlikte Can-Aksüt çiftinin boşanma davası dün görüldü.Her iki tarafın avukatları duruşmaya girerken, çiftin çocukları Emir'in velayeti konusunda sorun çıkınca dava bir ileri tarihe ertelendi. Konu hakkında görüştüğümüz Sibel Can, şu açıklamayı yaptı: "Ben duruşmaya gitmedim. Avukatım Kezban Hatemi girdi. Bu boşanma sürecinde ne Sulhi Bey'in maddi-manevi benden bir talebi olmuştur, ne de benim ondan. Karşılıklı olarak birbirimizden bir şey istemedik. Bir baba olarak tabii ki oğlunun velayetini üzerine almak isteyecektir. Ancak Emir daha çok küçük. Bu, çok büyütülecek bir sorun değil. Uzlaşma sağlanacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki son kararı yüce mahkeme verecektir. Zaten duruşma çok kısa bir tarihe ertelendi..."