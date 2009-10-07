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'Velayette anlaşın gelin'

Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün ikinci duruşması görülen boşanma davası, Emir Aksüt’ün velayetinde anlaşma sağlamaları için ertelendi.

07 Ekim 2009 03:00

Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün ikinci duruşması Beykoz Adliyesi Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davası, Emir Aksüt’ün velayetinde anlaşma sağlamaları için ertelendi.

Hakim, ikilinin oğlu Emir’in velayetinin kimde kalacağı ile ilgili tarafların anlaşması için duruşma bir hafta sonraya ertelendi.

Duruşmaya Sibel Can ve Sulhi Aksüt katılmadı. Duruşmada ikilinin avukatları hazır bulundu. İlk celsede taraflar mahkeme heyetine dilekçe vererek anlaşma için süre istemişlerdi. Ancak taraflar oğulları Emir’in velayetini kendi üzerlerine istediği için dava sonuçlanamadı. Duruşma tarafların Emir Aksüt’ün velayeti ile ilgili anlaşmaya varmaları için 1 haftalık ek sürenin verilmesinin ardından son buldu.  

 
 

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