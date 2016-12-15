Velayet davasında mahkemeden emsal 'sanal' karar!

Volkan Ekinci ile Aslı Üstünkaya’nın 3 yıl süren velayet davasında mahkeme emsal bir karar verdi. Takvim'den Ümit Uzun'un haberine göre, babanın oğluyla internet üzerinden görüşmesine hükmedildi.

Anlaşmalı boşanan ancak çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayan ikiliden Ekinci, Aslı Üstünkaya'nın oğullarıyla kendisinin görüşmesine engel olmaya çalıştığını iddia etmişti. Çocuklarının velayetini almak için dava açan Volkan Ekinci, eski eşinin çocuklarına iyi bakmadığını, 5 dadıya baktırdığını ve halen evli olan biriyle flört ettiğini öne sürmüştü. İyi bir anne olduğunu belirten Aslı Üstünkaya ise çocukların babalarına gitmek istemediğini, ağlayarak zorla gönderdiğini ifade etmişti. Üstünkaya, mahkemeden Volkan Ekinci'nin oğulları ile görüşme süresinin ayda bire indirilmesi talebinde bulunmuştu. İstanbul Aile Mahkemesi'nde önceki gün görülen 'velayet ve çocukla şahsi ilişki tesisi' davasında her iki tarafı da avukatları temsil etti.

"Şahsi ilişki kurulsun"

Volkan Ekinci'nin avukatı Sibel Engin, yarıyıl tatilinde ilk hafta baba ile ikinci hafta anne ile çocuğun şahsi ilişki kurmasını istedi. Aslı Üstünkaya'nın duruşmada kabul etmesine rağmen çocuk ile babanın görüşmesine izin vermediğini belirten avukat Sibel Engin, "Bu nedenle baba ile çocuk arasında iletişim kurulmasına karar verilsin" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme Rauf Aslan'ın sömestr tatilinin ilk haftasında baba ile birlikte olmasına, ikinci hafta da anne ile birlikte olmasına karar verdi. Baba ile oğul arasında şahsi ilişki tesisi konusunda ise emsal bir karar veren mahkeme oğlu ile babanın hafta içi salı ve perşembe günleri saat 18.00-19.00 saatleri arasında internet üzerinden görüşmelerine hükmetti.