Velayet davası pist başında bitti

Velayeti alamayan baba, oğlunu annesinden kaçırmaya kalkınca, pist başına kadar giden uçak geri döndürüldü. Çocuk annesine teslim edildi.

Nurettin Kurt'un Hürriyet'teki haberine göre, Danimarka’da tanışıp birlikte yaşamaya başlayan Muhammed Ç. (29) ile Nuriye E. (30) çiftinin 2007’de E.Ç. isimli erkek çocukları dünyaya geldi. Baba Muhammed Ç., Kopenhag Büyükelçiliği’ne giderek çocuğu nüfusuna aldı. Çift daha sonra Ankara’da yaşamaya başladı. Bir süre sonra Nuriye E., kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Muhammed Ç.’den ayrılmak istedi. Şikâyet üzerine Muhammet Ç. hakkında Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Çift ayrı yaşamaya başladı. E.Ç. de annesinde kaldı.

Dava açtı, kaybetti

Bunun üzerine Muhammed Ç. ‘annesinin çocuğa iyi bakamadığını’ iddia ederek velayet davası açtı. Davaya bakan Ankara 5’inci Aile Mahkemesi Hâkimi Şerafettin Şanver, 19 Kasım’daki duruşmada velayeti anneye verdi. Karardan bir gün sonra Muhammed Ç., oğlunu, annesi Birsel Ç.’yi kullanarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Danimarka’ya kaçırmak istedi. Çocuğun kaçırılacağını aynı günün sabahında öğrenen anne Nuriye E. de hemen velayet kararını veren mahkemeye ihbarda bulundu. Başvuruya bakan hâkim Şanver, saat 10.30’da Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Daire Başkanlığı’na, “E.Ç.’nin kaçırılması ihtimaline karşın yurtdışına çıkışının yasaklanmasına karar verilmiş olup, gerekli tedbirlerin alınması” yönünde ‘elden takipli’ bir yazı yazarak anneye verdi.

Kalkış pistinden döndürüldü

Pasaport Daire Başkanlığı’na giden Nuriye E., kararı elden teslim etti. Yetkili polis amiri, İstanbul’daki havalimanı polisini arayıp uçakla ilgili bilgi aldı. Uçağın kapılarını kapatıp kalkış için pist başına gittiğinin öğrenilmesi üzerine polis amiri, kule yetkililerine uçağın geri döndürülmesi talimatını verdi. Özel bir havayolu şirketine ait olan uçak ile irtibat kuruldu. Bunun üzerine kalkış hazırlığı yapan pilot, pist başından döndü.

Çıkış izni nasıl verildi

İstanbul’da hakkında işlem yapılan baba Muhammed Ç. ve babaanne Birsel Ç.’den alınan çocuk Ankara’ya getirilerek annesine teslim edildi. Polis şimdi, annesinin izni olmadan çocuğun yurtdışına çıkışına nasıl izin verildiğini araştırıyor. 18 yaş altındaki çocukların, mahkemeden alınmış ‘velayet kararı’ ya da ‘ebeveynin yazılı izni’ olmadan yurt dışına çıkışına izin verilmiyor. Birsel Ç.’nin, “Torunumu tatile götürüyorum” dediği öğrenildi.

Tüm yetki pilotta

Sivil havacılık kanununa göre, sorumlu kaptan pilot, hava aracında emniyet ve düzenin sağlanması için önlem almaya ve bu amaçla yolculara, personele ve hava aracında bulunan diğer kişilere emir verme ve gerektiğinde uçaktan çıkarma yetkisine sahip. Sivil havacılık yetkilileri, bu nedenle polis, mahkeme kararını ilettiğinde, uçağındaki yasadışı durumu çözmek için pilotun her türlü kararı alma yetkisi bulunduğunu bildirdi.