Velat Alan’dan sonra bu kez Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Abdullah Çağer’in ofisi kurşunlandı

Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri avukat Abdullah Çağer'in çalışma bürosundaki odasına otomatik bir silaha ait olduğu belirtilen kurşun isabet etti. Geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyesi Velat Alan'ın odasına da nereden atıldığı tespit edilemeyen bir kurşun isabet etmişti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri avukat Abdullah Çağer'in merkez Yenişehir İlçesi'nde bir binada bulunan bürosundaki çalışma odasının camına bir kurşun isabet etti. Nereden atıldığı tespit edilmeyen kurşunun Çağer'in çalışma masasının karşısında bulunan cama isabet etti. Camı kırarak yere düşen kurşunun 7.62 milimetre çapında otomatik bir silaha ait olduğu tespit edildi. Olayın öğrenilmesi üzerine büroya gelen polis olay yeri inceleme ekipleri incelenmek üzere kurşuna el koyarken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kurşunun isabet etmesi sırasında Abdullah Çağer'in bürosunda olmadığı öğrenilirken, olayın bugün gelen büro personeli tarafından polise bildirildiği öğrenildi.

Abdullah Çağer'in 28 Kasım günü Dört Ayaklı Minare önünde yapılan basın açıklamasında yaşamını yitiren Baro Başkanı Tahir Elçi'nin yanında bulunduğu öğrenildi. Çağer'in Elçi'nin yaşamını yitirdiği olaydan sonra yapılan ve 2 kez saldırıya uğrayan olay yeri inceleme çalışmasına katıldığı da kaydedildi. Basın açıklaması sırasında eşi ve çocukları ile birlikte Tahir Elçi'nin yanında bulunan Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Velat Alan'ın bir plazada bulunan çalışma odasına da 24 Aralık günü kurşun isabet etmişti. Baro yetkilileri, 12 gün içinde iki kez yönetim kurulu üyelerinin çalışma odasına kurşun isabet etmesi olayının titizlikle araştırılmasını istedi.