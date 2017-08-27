Vekilliği düşürülen HDP'lilerin dosyaları AYM'de

Anayasa Mahkemesi, haklarında yakalama kararı olan ve şu an yurt dışında bulunan HDP’li Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk’ün geçen ay milletvekilliğinin düşürülmesi kararının iptali talebini gündemine aldı.

Haklarında “terör örgütü” suçundan soruşturma bulunan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız hakkında ifade vermeye gitmedikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bakanlar Kurulu tarafından, yurtdışında bulunan Öztürk ve Sarıyıldız’ın üç ay içinde Türkiye’ye dönmeleri çağrısı yapılmış, aksi halde vatandaşlıktan çıkarılacakları duyurulmuştu. Öztürk ve Sarıyıldız’ın milletvekillikleri, “devamsızlık” gerekçesiyle TBMM Genel Kurulu’nda 27 Temmuz’da yapılan oylamayla düşürülmüştü.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, her iki ismin vekilliğinin düşürülmesini AYM’ye taşımıştı. Anayasa Mahkemesi, jet hızıyla konuyu gündemine aldı. 7 Eylül tarihinde yapılacak toplantıda, Öztürk ve Sarıyıldız’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin TBMM kararının iptali talebi görüşülecek.