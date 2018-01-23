T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vekilliği düşürülen HDP'lilere yaklaşık 100 bin liralık icra takibi

TBMM üyelikleri sona erinceye kadar Meclis'e devam etmeden aldıkları maaşlar talep edildi

23 Ocak 2018 13:30

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, vekillikleri düşürülen HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ile Faysal Sarıyıldız'a 109.782 liralık icra süreci başlattı.

Vekilliği düşürülüp haklarında yakalama kararı çıkartılan ancak yurt dışında bulunan HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'dan  TBMM üyelikleri sona erinceye kadar Meclis’e devam etmeden aldıkları maaşlar talep edildi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, eski Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk için Ekim 2016’dan 14 Temmuz 2017’ye kadar 115.765 lira 55 kuruş ‘haksız ödeme’ tespiti yapıldı.

İcra takibi başlatıldı

Alacağın 50.374 lira 26 kuruşu, ‘devamsızlık’ tespiti yapıldığı günden itibaren emanete alınan banka hesabından tahsil edildi. Kalan 65.391 lira 29 kuruş için tahsilat süreci başlatıldı.

Eski Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’a da Ekim 2016’dan 14 Temmuz 2017’ye kadar 94.765 lira 11 kuruş fazla ödeme bildirimi yapıldı. Öztürk’e çıkarılan alacağın da aynı şekilde 50.374 lira 26 kuruşu emanetteki hesaptan tahsil edildi. Kalan 44.390 lira 85 kuruş için tahsilat süreci başlatıldı.

ETİKETLER

HDPVekililik düştümilletevekilituba hezerfaysal sarıyıldızicratbmm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24