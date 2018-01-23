Vekilliği düşürülen HDP'lilere yaklaşık 100 bin liralık icra takibi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, vekillikleri düşürülen HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ile Faysal Sarıyıldız'a 109.782 liralık icra süreci başlattı.

Vekilliği düşürülüp haklarında yakalama kararı çıkartılan ancak yurt dışında bulunan HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'dan TBMM üyelikleri sona erinceye kadar Meclis’e devam etmeden aldıkları maaşlar talep edildi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, eski Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk için Ekim 2016’dan 14 Temmuz 2017’ye kadar 115.765 lira 55 kuruş ‘haksız ödeme’ tespiti yapıldı.

İcra takibi başlatıldı

Alacağın 50.374 lira 26 kuruşu, ‘devamsızlık’ tespiti yapıldığı günden itibaren emanete alınan banka hesabından tahsil edildi. Kalan 65.391 lira 29 kuruş için tahsilat süreci başlatıldı.

Eski Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’a da Ekim 2016’dan 14 Temmuz 2017’ye kadar 94.765 lira 11 kuruş fazla ödeme bildirimi yapıldı. Öztürk’e çıkarılan alacağın da aynı şekilde 50.374 lira 26 kuruşu emanetteki hesaptan tahsil edildi. Kalan 44.390 lira 85 kuruş için tahsilat süreci başlatıldı.