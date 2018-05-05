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Vekilliği düşürülen Baydemir'e TBMM AB Uyum Komisyonu'ndan davet

Baydemir'e Almanya'nın Hessen Eyaleti Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı'nın ziyaretiyle ilgili davetiye gönderildi

05 Mayıs 2018 00:59

TBMM AB Uyum Komisyonu'nun, Almanya’nın Hessen Eyaleti Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lucia Puttrich ve beraberindeki milletvekili heyetinin Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaretle ilgili, 19  Nisan'da vekilliği düşürülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekilli Osman Baydemir’e davetiye gönderdiği ortaya çıktı.

Vekilliği düşürülmeden önce AB Uyum Komisyonu üyesi olan Baydemir'e Komisyon Başkanı Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar imzasıyla gönderilen davetiyede, 7 Mayıs günü gerçekleştirecek ziyarete ilişkin bilgi verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Gülpınar, katılım konusunda da “Keyfiyeti saygı ile bilgilerinize sunarım” dedi. Alman heyetinin önümüzdeki hafta başında gerçekleştireceği ziyaret, yeni Halkla İlişkiler Binası’ndaki Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 

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