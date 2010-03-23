Vekillerle uzlaşamassak milletle uzlaşırız

T24 - Anayasa değişiklik paketini muhalefete götüren AKP, akşam saatlerinde Merkez Yürütme Kurulu'nda durum değerlendirmesi yaptı. Başbakan Erdoğan'ın tepkiler hakkında ilk kez konuştuğu toplantının perde arkasını anlattı.



Başbakan Erdoğan, Anayasa taslağına muhalefet ve yargıdan gelen tepkilere ilişkin ilk değerlendirmesini, partisinin MYK toplantısında yaptı.



Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen, yaklaşık 4 saat süren, medya temsilcileriyle yapılan görüşmenin ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın da bir süre yer aldığı toplantının perde arkasını NTV'ye anlattı.



Uzun süredir tartışılan ve bugün muhalefete götürülen taslak metin toplantıda değerlendirildi.



Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da toplantıya katıldılar ve Erdoğan ile MYK üyelerinden bu ekibe teşekkür geldi.



Erdoğan, taslağın çok demokratik ve AB standartlarında olduğunun altını çizerken, "Muhalefet böyle bir demokratik paket beklemiyordu ve o yüzden şok oldu' değerlendirmesi de yapıldı.





'Önemli bir adım'



Uzlaşma arayışı ve sonuç alınacağı noktasında umutlar ortaya koyulurken, taslak, siyaseten önemli adım olarak değerlendirildi.



Erdoğan, "Katkı sağlamak isteyen herkese açığız. Asgari müşterekte uzlaşmanın yollarını arayın. Milletin seçtiği vekillerle uzlaşamazsak, milletin kendisiyle uzlaşırız" dedi.





Pazartesi günü Meclis'te



Pazartesi gününden itibaren taslağın, toplanan 184 imza ile teklife dönüştürüleceği, komisyon aşamaları ve diğer süreçlerin başlatılacağı belirtildi.



MYK'dan 'referanduma hazırız' mesajı çıkarken, 'uzlaşmayı da bir şekilde sağlayalım ama olmazsa milletle uzlaşırız" görüşü benimsendi.





TV'ler de takip edecek



Toplantıdan, muhalefetin somut bir katkı vermemesi durumunda, televizyon programları da dahil her türlü görüşün tek tek değerlendirilmesi, komisyon aşamasında da bunun benimsenmesi, her görüşünü tartışılması ve uzlaşma zemini aranması kararlaştırıldı.





