-VEKİLLERİN TAHLİYELERİNE YARGI KARAR VERECEK EFLANİ (A.A) - 20.06.2001 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Cezaevinde tutuklu bulunup seçimlerde milletvekili olarak seçilen kişilerin tahliyelerine karar verecek olan organ yürütme organı değil yasama organıdır, doğrudan doğruya yargı organıdır'' dedi. Şahin, Karabük'ün Eflani ilçesindeki ziyaretlerinde, Eflani Düğün Salonu'nda seçimlerde kendisine verdikleri desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür etmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Ahmet Türk'ün milletvekili seçilen tutuklu arkadaşlarımız serbest kalmazsa ne o Meclisi tanırız ne de o Meclise gideriz'' şeklindeki açıklamaları hakkındaki görüşleri sorulan Şahin, şunları kaydetti: ''Sayın Türk, böyle bir açıklama yapmış mı, yapmamış mı? Hangi gerekçeyle yapmış doğrusu bilmiyorum ve tanıdığım kadarı ile Sayın Ahmet Türk, böyle bir açıklamayı bu tarz yapmaz. Cezaevinde tutuklu bulunup seçimlerde milletvekili seçilen kişilerin tahliyelerine karar verecek olan organ yürütme organı değil yasama organıdır, doğrudan doğruya yargı organıdır. Böyle bir şey söylenmiş ise -söylendiğine pek ihtimal vermiyorum- çok yanlış bir ifade kullanılmıştır. Kimse yargıya talimat veremez, Türk yargısını tehdit edemez. Eğer işte 'siz tahliye kararı vermezseniz şunu yaparız' gibi bir takım sözler, uzun bir siyasi deneyime sahip olan Sayın Türk'e hiç yakışmaz.'' TBMM Başkanı Şahin, ''Meclisi tanımayacağız'' ifadelerinin hatırlatılması üzerine şöyle devam etti: ''Vallahi kendi takdirleridir, önemli olan milletimizin Meclisi tanıyor olmasıdır. TBMM, milletimizin Meclisidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, bu Meclisi tanır, tanımak durumundadır. Sayın Türk'ün o ifadesinin ne anlama geldiğini bilmiyorum ama hangi amaçla kullandığını ancak kendisi açıklayacaktır kuşkusuz. Meclise işte girmeyiz falan cümleleri, kendi takdirleridir, girerler girmezler; İçtüzük, girmeye girmemeye hangi hükümleri bağlamışsa onlar cereyan eder. Seçim öncesi henüz daha milletvekilleri yemin etmemişken bu tür açıklamalarla, büyük umutlarla başlayacak olan yeni dönemi kuşkulu hale getirmeye hiç kimsenin hakkı olmaması gerekir diye düşünüyorum.''