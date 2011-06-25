-VEKİLLERİN ODALARI BELLİ OLDU TBMM (A.A) - 25.06.2011 - Milletvekilleri, 28 Haziran salı günü yapılacak yemin töreni öncesinde Meclisteki odalarına kavuştu. AK Parti, CHP, MHP temsilcileri ile TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan'ın katılımıyla dün yapılan kura çekiminde, halkla ilişkiler binasının A ve B bloklarında boş bulunan milletvekili odaları sahiplerini buldu. Yeni 347 milletvekili ile yeniden seçilen ancak odasını değiştirmek isteyen 10 milletvekilinin de yer aldığı toplam 357 milletvekili için kura çekildi. Kendilerine oda çıkmayan 20 milletvekili için ise TBMM Başkanlık Divanı ve Bakanlar Kurulu üyeleri belirlendikten sonra yeniden kura çekilecek. İkinci kurada odaları belirlenecek milletvekillerinden 12'si AK Parti, 6'sı CHP ve 2'si MHP'li. Engelli milletvekilleri AK Parti İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol ile CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey için ana binada 2 oda belirlendi. Eski meclis başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin için büyük oda tahsis edildi. Ayrıca Meclis Başkanı seçilinceye kadar en yaşlı üye sıfatıyla geçici başkanlığı üstlenecek olan CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'ye isteği üzerine geçen dönem CHP İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ'ın kullandığı büyük oda verildi. TBMM yetkilileri, Başkanlık Divanı ve Bakanlar Kurulu üyeleri belli olduktan sonra yapılacak düzenlemenin ardından açıkta milletvekili kalmayacağını belirttiler.