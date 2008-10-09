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Politika

Vekillerin bağışları maaşlardan kesildi

Milletvekillerinin son üç aylık cep telefonu faturalarından, hediye edilen kontörler ve bağışlar ayıklandı

09 Ekim 2008 03:00


Milletvekillerinin son üç aylık cep telefonu faturalarından, hediye edilen kontörler ve bağışlar ayıklandı


 TBMM Başkanlığı, bu durumda olduğu tespit edilen toplam 3 bin 564 YTL’lik bölümü milletvekili maaşlarından kesti.
Edinilen bilgiye göre, ocak ayından bu yana incelenen ve Başkanlık tarafından ödenmeyerek milletvekili maaşlarından kesilen cep telefonu harcamaları arasında, tartışmaların odağında olan “Deniz Feneri” ile “Kimse Yok mu” gibi derneklere yapılan bağışlar ile cep telefonu bedelinin taksitleri de bulunuyor. Son üç aylık dönemdeki bağışlar arasında ise Deniz Feneri’ne yapılan bağış bulunmadığı öğrenildi.
Milletvekillerinin haberi olmadan çocukları tarafından internetten müzik indirilmesi gibi durumları da tespit eden yetkililer, bunların bedelini de maaşlarından kestiklerini bildirdi.
Ocak ayından bu yana yapılan uygulamaya göre, milletvekillerinin cep telefonu faturalarının yıllık iki maaş kadar tutan bölümü, TBMM Başkanlığı tarafından karşılanıyor.

Devlet kesesinden yardımseverlik

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