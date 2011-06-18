-VEKİLLERİ EV TELAŞI SARDI TBMM (A.A) - 18.06.2011 - Genel seçimin ardından Ankara'ya gelmeye başlayan milletvekillerini, ev bulma telaşı sardı. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, mazbatasını aldıktan sonra eşiyle Meclise gelerek, kaydını yaptırdı. Ediboğlu, Polatlı'ya tayini çıkan noter eşiyle birlikte kayıt yaptırdıktan sonra, 4 yıl süreyle kalacağı Ankara'da ev aramaya başlayacak. CHP'li Ediboğlu, kaydının ardından gazetecilerin, ''Ev sorununuz var mı'' sorusuna, ''Buradan çıktıktan sonra o işle ilgileneceğim, ev bakacağım'' dedi. Eşi Polatlı'da çalışmaya başladığı için Eskişehir Yolu üzerinde ev arayan Ediboğlu, evi satın alma ya da kiralama konusunda henüz tercih yapmadığını söyledi. Ebidoğlu, kiraların 1000, 1500 lira civarında olduğu göz önünde bulundurduğunda, ev satın almanın daha mantıklı olacağını düşünüyor. Ediboğlu, dürüstçe, yalan söylemeden, siyasetin seviyesini yükseltmek için Türkiye ve ili adına üzerine düşeceğini yapacağını ifade etti. Bugün kaydını yaptıran AK Parti Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya ise ev konusunda şanslı milletvekillerinden. TBMM tarafından 2005 ve 2007 yıllarında iki kez RTÜK üyeliğine seçilen Yerlikaya'nın, 6 yıldır Ankara'da yaşadığı için ev sorunu bulunmuyor. Yerlikaya, hafta içinde TBMM'de çalışmalarını sürdürecek, hafta sonları ise Konya'ya gidecek. AK Parti'nin, en yüksek oyu aldığı illerden birinin Konya olduğuna işaret eden Yerlikaya, ''Ankara'ya başımız dik geldik'' dedi. TBMM'de bugün ayrıca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Abdulkadir Emin Önen ve Kasım Gülpınar kaydını yaptırdı. Geçen dönem TBMM Başkanvekilliği yapan Eyyüp Cenap Gülpınar'ın oğlu olan Kasım Gülpınar'a rozetini, Önen taktı.