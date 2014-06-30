Vekillere zam yasası Gauck'a takıldı



Parlamentodan Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekillerinin oylarıyla geçirilen yasa tasarısı, milletvekili maaşlarını 1 Temmuz 2014 itibariyle 8 bin 252'den 8 bin 667 euroya çıkarıyor.

1 Ocak 2015'te devreye girecek ikinci zamla 9 bin 82 euroya yükseltileceği belirtilen maaşların 2016'dan itibaren de otomatik olarak artırılması öngörülüyor. Otomatik artışta Federal İstatistik Bürosu'nun belirlediği yıllık ücret artışı endeksinin baz alınacağı kaydediliyor.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, tasarıyla ilgili hukuki incelemenin devam ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı hukuk departmanının, ücretlerde otomatik artış öngören maddeye takıldığı belirtiliyor. Siyasi gözlemcilere göre Gauck sözkonusu maddeyi gerekçe göstererek tasarıyı yeniden görüşülmesi talebiyle Federal Meclis'e yollayabilir ya da Anayasa Mahkemesi'ne sunabilir.

Tepkiler

Maaş artışı öngören yasa tasarısının koalisyon partileri tarafından alelacele parlamentodan geçirildiğini savunan Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, "Öyle anlaşılıyor ki tasarının anayasa hukuku açısından denetimi eksik kalmış. Cumhurbaşkanının tasarıyı bekletmesi bu bakımdan olumlu görülmeli" dedi.

Sol Parti'den Petra Sitte Cumhurbaşkanı Gauck'a destek verdi. Sitte, milletvekili maaşlarında gidilecek her türlü artışın Federal Meclis'te tartışılmasını istedi.

Gauck'u tasarıyı imzalamaya çağıran Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin yöneticilerinden Michael Grosse-Brömer, "Cumhurbaşkanı bir yasa tasarısını yalnızca anayasanın ihlal edildiği gerekçesiyle imzalamayabilir. Bence bir ihlal sözkonusu değil" dedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) yöneticisi Christine Lambrecht, Cumhurbaşkanı Gauck'un kendisine yasalarca verilmiş bir hakkı kullandığını söyledi. Lambrecht, "Gauck'un vicdanının sesini dinleyeceğinden eminim" dedi.