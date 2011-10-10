T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Vekiller 3 bin TL fazla maaş alıyor'

Sayıştay, TBMM’ye ödenek ve yolluk hesabındaki yanlış nedeniyle, milletvekillerine fazla maaş ödendiği uyarısında bulundu.

10 Ekim 2011 03:00

T24 - Sayıştay, TBMM’ye ödenek ve yolluk hesabındaki yanlış nedeniyle, milletvekillerine fazla maaş ödendiği uyarısında bulundu. Sayıştay’a göre vekillerinin 3 bin TL daha az maaş alması gerekiyor.
 

Sayıştay, TBMM Başkanlığı’na, ödenek ve yolluk hesaplanmasında yapılan yanlış nedeniyle, milletvekillerine fazla maaş ödendiği uyarısında bulundu.


TBMM Başkanlığı ise yolluk ve ödeneklerin mevzuatlar dikkate alınarak hesaplandığı ve aykırılık bulunmadığı savunmasını yaptı. TBMM, Sayıştay’ın kullandığı hesap yöntemiyle, milletvekillerinin 2 bin 922 TL daha az alması gerektiğini de bildirdi. Sayıştay Başkanlığı, 26 Eylül 2011’de tamamladığı TBMM’nin 2010 yılı Dış Denetim Raporu’nda çarpıcı tespitlere yer verdi.


Raporda, milletvekillerinin maaşını oluşturan ödeneğin Başbakanlık Müsteşarı’nın aylık maaşı, milletvekili yolluğunun da Başbakanlık Müsteşarı ödenek miktarının yarısı dikkate alınarak hesaplandığını vurgulayan Sayıştay, makam tazminatı hesaplamasında yapılan hata nedeniyle milletvekillerine fazla ödeme yapıldığını kaydetti. Sayıştay raporunda şu ifadelere yer verdi: “Mevzuat hükümlerinde milletvekillerinin ödenek ve yolluklarına sınırlama getirildiği, üst limit olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı’nın almakta olduğu aylık miktarı ve yolluk olarak da ödenek miktarının yarısını aşmamasının kabul edildiği anlaşılmıştır.”


Milliyet'in haberine göre, TBMM Başkanlığı ise milletvekillerine yapılan ödenek ve yolluk ödemelerinin mevzuata uygun olduğunu savundu. Başbakanlık Müsteşarı’nın “kadro karşılığı sözleşmeli ve kadrolu” maaş alma yöntemlerinden birini tercih etmesi gerektiğini ortaya koyan TBMM Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşarı’nın faydalandığı göstergelerden hareketle milletvekillerinin aylık 11 bin 659 TL’ye ulaşan ödenek ve yolluk hesaplamasını yaptı. Başkanlığın hesaplaması şöyle:


“Kadro maaşı alan Başbakanlık Müsteşarı’na göre milletvekili ödeneği 5.825 TL’dir. Bunun yarısı olan yolluk ise 2.912 TL olmak üzere net 8.737 TL’dir. Oysa sözleşmeli Başbakanlık Müsteşarı’nın maaşına göre, milletvekiline dönen miktar 7.424 TL ödenek, yarısı olan 4.235 TL yolluk olmak üzere toplam 11.659 TL’dir. Aradaki fark ise 2.922 TL’dir. Böyle bir uygulamanın olamayacağı düşüncesi ile milletvekili ödenek ve yollukları hesabında Bakanlar Kurulunca, Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen en yüksek göstergeler esas alınmaktadır.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24