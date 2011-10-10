'Vekiller 3 bin TL fazla maaş alıyor'

T24 - Sayıştay, TBMM’ye ödenek ve yolluk hesabındaki yanlış nedeniyle, milletvekillerine fazla maaş ödendiği uyarısında bulundu. Sayıştay’a göre vekillerinin 3 bin TL daha az maaş alması gerekiyor.



Sayıştay, TBMM Başkanlığı’na, ödenek ve yolluk hesaplanmasında yapılan yanlış nedeniyle, milletvekillerine fazla maaş ödendiği uyarısında bulundu.



TBMM Başkanlığı ise yolluk ve ödeneklerin mevzuatlar dikkate alınarak hesaplandığı ve aykırılık bulunmadığı savunmasını yaptı. TBMM, Sayıştay’ın kullandığı hesap yöntemiyle, milletvekillerinin 2 bin 922 TL daha az alması gerektiğini de bildirdi. Sayıştay Başkanlığı, 26 Eylül 2011’de tamamladığı TBMM’nin 2010 yılı Dış Denetim Raporu’nda çarpıcı tespitlere yer verdi.



Raporda, milletvekillerinin maaşını oluşturan ödeneğin Başbakanlık Müsteşarı’nın aylık maaşı, milletvekili yolluğunun da Başbakanlık Müsteşarı ödenek miktarının yarısı dikkate alınarak hesaplandığını vurgulayan Sayıştay, makam tazminatı hesaplamasında yapılan hata nedeniyle milletvekillerine fazla ödeme yapıldığını kaydetti. Sayıştay raporunda şu ifadelere yer verdi: “Mevzuat hükümlerinde milletvekillerinin ödenek ve yolluklarına sınırlama getirildiği, üst limit olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı’nın almakta olduğu aylık miktarı ve yolluk olarak da ödenek miktarının yarısını aşmamasının kabul edildiği anlaşılmıştır.”



Milliyet'in haberine göre, TBMM Başkanlığı ise milletvekillerine yapılan ödenek ve yolluk ödemelerinin mevzuata uygun olduğunu savundu. Başbakanlık Müsteşarı’nın “kadro karşılığı sözleşmeli ve kadrolu” maaş alma yöntemlerinden birini tercih etmesi gerektiğini ortaya koyan TBMM Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşarı’nın faydalandığı göstergelerden hareketle milletvekillerinin aylık 11 bin 659 TL’ye ulaşan ödenek ve yolluk hesaplamasını yaptı. Başkanlığın hesaplaması şöyle:



“Kadro maaşı alan Başbakanlık Müsteşarı’na göre milletvekili ödeneği 5.825 TL’dir. Bunun yarısı olan yolluk ise 2.912 TL olmak üzere net 8.737 TL’dir. Oysa sözleşmeli Başbakanlık Müsteşarı’nın maaşına göre, milletvekiline dönen miktar 7.424 TL ödenek, yarısı olan 4.235 TL yolluk olmak üzere toplam 11.659 TL’dir. Aradaki fark ise 2.922 TL’dir. Böyle bir uygulamanın olamayacağı düşüncesi ile milletvekili ödenek ve yollukları hesabında Bakanlar Kurulunca, Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen en yüksek göstergeler esas alınmaktadır.”





