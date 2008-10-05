Vekilin sünnet düğününe devlet himayesi

AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara’nın 5 yaşındaki oğlu Mehmet Enes’in sünnet düğünü için, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait stadyumun toprak zeminine belediye ekiplerince mıcır serildi, parke taş döşendi ve TEDAŞ tarafından aydınlatma direkleri dikildi. Bunların yanı sıra Özel idare Müdürlüğü de alanda çevre düzenlemesi yaptı.



Kilis Valisi Nevzat Turhan, diğer protokol mensupları ile birlikte üzerinde AKP logosu bulunan sünnet pastasını kesti. Halayların çekildiği görkemli sünnet düğünü, Aktütün Karakolu baskınında 15 askerin şehit olduğu güne rastladığı için düğünün haber yapılmasını engellemek için gazetecilerin görüntü kasetlerine el konuldu.



3’ü kız 4 çocuk babası olan 39 yaşındaki Milletvekili Avukat Hasan Kara, kirveliğini Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın yaptığı sünnet düğününü, Kilis’in merkeze bağlı Yavuzlu Beldesi’ndeki futbol sahasında yapmaya karar verdi. Kilis Belediyesi ekipleri toprak futbol sahasını mıcırla kapladı ve bir bölümünü de kilit taş döşenerek eğlence için pist haline getirildi. TEDAŞ da sahanın ortasına ve çevresine dev direkler dikti. Özel İdare Müdürlüğü de stadın çevre düzenlemesini yaptı. Bu çalışmalar yaklaşık 20 gün sürdü ve Yavuzlu Stadı sünnet düğününe hazır hale getirildi.



AKP'li Hasan Kara'nın dağıttığı oğlunun sünnet düğünü davetiyelerine, kirvenin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım olduğu da yazıldı.





‘Program değişti' denildi ama!



Sünnet düğününün yapılacağı gün, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ndeki Aktütün Karakolu’ndan 15 askerimizin şehit olduğu haberi geldi. Bunun üzerine sünnet programının değiştiği, mevlit okutularak şehitlerin anılacağı söylendi. Ancak, gelişmeler böyle olmadı.



Konuklar düğün alanına gelirken davul zurnalarla karşılandı, sadece ‘hareketli havalar’ yerine mehter marşları çalındı. Sünnet olacak Mehmet Enes’in alana gelişi sırasında da davul zurna ekibi görevini yaptı. Daha sonra Suriye’den gelen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile eşi Saniha Yıldırım sünnet alanına girdi. Bakan ve eşi de davul zurnanın çaldığı mehter marşı ile karşılanıp protokol için ayrılan yerlerine oturdu.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çiçek gönderdiği düğünde Bakan Binali Yıldırım, sünnet olan Mehmet Enes’e bisiklet ile altın künye, eşi de tam Cumhuriyet altını hediye etti. Diğer konukların da hediyelerini sunmasının ardından, üzerinde AKP logosu bulunan sünnet pastası konuklar tarafından kesildi. AKP logolu pastayı kesenler arasında Kilis Valisi Nevzat Turhan da yer aldı.





Bakan gitti, halay başladı



Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı sünnüt düğününde, hediye ve pasta kesiminin ardından Kilis’te görev yapan imamlardan oluşan grup mevlit okudu. Mevlidin bitiminin ardından Bakan Yıldırım ve eşi Ankara’ya dönmek üzere tören alanından Gaziantep Havaalanı’na gittikten sonra, ‘Antep’in hamamları’ türküsüyle ünlenen, ancak repertuarında asker türkülerine ağırlık veren Gaziantepli türkücü Mehmet Yakar sahneye çıktı. Mehmet Yakar'ın ‘Ağrı Dağı Eteğinde’ türküsüyle piste fırlayan, aralarında bürokratların da bulunduğu davetliler, davul zurna eşliğinde halay çekmeye başladı. Oturanlar ise alkışla halay çekenlere tempo tuttu. Halk oyunları ekipleri de halay çekenlere eşlik etti.



Sünnet düğününde eğlencenin görüntülenmesine düğün sahipleri tepki gösterirken, gazetecilerin yanına gelen bir kişi, “Sayın milletvekilimiz buradan görüntü alınmasını istemiyor. Tören alanını terk edin” dedi. Bu sözler üzerine gazeteciler ayrılıp araçlarına giderken, önlerini kesen 20 kişilik grup, düğün görüntülerinin bulunduğu kasetleri zorla ellerinden aldı. Gazeteciler jandarmaya başvurarak, şikayetçi oldu.





MHP'li başkanın sözleri



Yavuzlu Belediye Başkanı MHP’li İsmail Hakkı Cannacar, AKP milletvekili Hasan Kara’nın devletin tüm imkanlarını oğlunun sünnet töreni için seferber ettiğini söyledi. Milletvekili oğlunun sünnet düğünü için gençlerin futbol oynadığı stadın mıcır ve taşla kaplanmasına tepki gösteren Başkan Cannacar, “Bunları yaparken cebinden de 5 kuruş harcamayacaksın. Devletin imkanlarıyla, devletin işçileriyle, siyasi iktidarın verdiği güçle bunların yapımını sağlayacaksın. Böyle şey olmaz” dedi.



Başkan İsmail Hakkı Cannacar sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Bu milletvekili, daha önceki yıllarda yaptığımız asfalt çalışmalarında bize devletin bir greyder ve silindirini verdirmedi. Düğün için sahanın kilit taşı yapımını üstlenen Kilis Belediye Başkanı’nın amacı yeniden aday olabilmek için milletvekiline yağcılıktan başka bir şey değildir. Biz talepte bulunduğumuzda reddeden İl Özel İdaresi ve diğer kurumlar, milletvekilinin şahsi işi için maalesef beldeye gelip çalışma yapıyor.”





Vali: 'Ben izindeydim'



Kilis Valisi Nevzat Turhan, futbol sahasına mıcır serip, taş döşenmesi çalışmasını belediyenin yaptığını, bu çalışmalar yapıldığı günlerde izinli olduğunu ve ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını söyledi.



Futbol sahasında valilik olarak bir çalışma yapılmadığını savunan Vali Nevzat Turhan, “O çalışmaları sanıyorum belediye yaptı. Ben de izindeydim. Düğün arifesinde izinden döndüm. Detaylı bilgim yok. Vilayet olarak yaptığımız bir şey yok orada. Zaten orası genelde futbol sahası. Kiraladılar orayı. O nedenle çalışmalar da kendi özel imkanlarıyla hem de belediye imkanlarıyla yapıldı” dedi. Vali Turhan, TEDAŞ’ın sünnet düğünü için futbol sahasına direk dikip, ışıklandırma yapmasıyla ilgili olarak ise “O konuyu bilemiyorum. Onu siz basın olarak araştırın, benim bilgim yok” diye konuştu.





Zemzemci milletvekili



İki dönemdir Kilis’ten AKP Milletvekili seçilen Hasan Kara, zinanın suç olarak TCK’ya girmesi isteğiyle uzun süren bir tartışmanın da ilk kıvılcımını yakan isim olmuştu.



Anayasa Komisyonu Üyesi olan ve hazırlığı yapılan TCK’ya zinanın suç olarak eklenmemesi üzerine muhalefet şerhi koyan AKP’li Kara, 2006 yılında ise hac görevini yerine getirdikten sonra beraberinde getirdiği 60 litre zemzemi Kilis şehir içi su şebekesine karıştırmasıyla adından söz ettirmişti.







