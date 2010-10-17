-VEKİLİ, MAKAM ŞOFÖRLÜĞÜNÜ YAPIYOR VAN (A.A) - 17.10.2010 - Van'ın Edremit ilçesi belediye meclis üyesi ve başkan vekili Nesimi Uzan, tasarruf amacıyla belediye başkanının makam şoförlüğünü de yapıyor. Edremit Belediye Başkanı Abdulkerim Sayan, yaptığı açıklamada, 28 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerin ardından başkanlık görevini devraldığını ve ilk iş olarak belediyeye ait borçların ödenmesi için çalışma başlattığını söyledi. Personel borçlarının ve personele ait SGK pirimlerinin ödenmesinden hemen sonra ilçede hizmete başladıklarını belirten Sayan, hizmetin aksamaması için belediyede tasarruf uygulamasına gidildiğini kaydetti. Tasarruf tedbirleri kapsamında, makam aracı için ayrı bir personel alımına gitmediklerini anlatan Sayan, makam şoförlüğünü, ilçe dışında bulunduğu dönemlerde belediye başkan vekilliği görevini de yürüten meclis üyesi Nesimi Uzan'ın yaptığını ifade etti. Meclis üyeleriyle aile ortamında çalışarak, vatandaşlara hizmet götürmeye çalıştıklarını bildiren Sayan, şöyle devam etti: ''Belediyelerde tasarruf yapmadığınız sürece halka hizmet götüremiyorsunuz. Biz de halka hizmet için bize gönderilen ödeneği daha iyi şekilde kullanmak için uğraş veriyoruz. Edremit'e daha önce hiçbir hizmet verilmemiş. Biz de bu kapsamda ilçede çalışma başlattık.'' Vatandaşların da bu durumdan memnun olduğunu vurgulayan Sayan, 41 personelin görev yaptığı belediyede şoför kadrosunda 8 kişinin bulunduğunu ve bu kişilerin iş makinelerini kullandığını dile getirdi. Sayan, şoförlerden birinin makam aracını kullanması durumunda halka gidecek hizmette aksama yaşanabileceğini ifade ederek, öncelikli görevlerinin halka hizmet olduğunu belirtti. Meclis üyesi ve Belediye Başkan Vekili Nesimi Uzan ise Belediye Başkanı Sayan'ın şoförlüğünü yapmasının kendisi açısından herhangi bir sorun oluşturmadığını anlatarak, şunları kaydetti: ''Belediye Başkanımız ilk seçildiği gün, makam aracına şoför alımı yapmayacağını söyledi. Ben de bu düşüncesi karşısında, aracı kullanabileceğimi ve seve seve şoförlüğünü yapacağımı ifade ettim. Birlikte aldığımız kararla yaklaşık 1.5 yıldır aracı kullanıyorum. Aynı zamanda belediye başkanımız il dışında olduğu zamanlarda vekaleti bana bırakıyor ve belediye başkan vekili olarak görev yapıyorum. Bu dönemde de aracı kendim kullanıyorum.'' Uzan, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için başta Belediye Başkanı Abdülkerim Sayan olmak üzere tüm meclis üyeleri ile işbirliği içerisinde görev yaptıklarını sözlerine ekledi.